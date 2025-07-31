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Балтика из-за НАТО превращается в район нестабильности, заявил Патрушев - РИА Новости, 31.07.2025
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14:33 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/zapad-2032601113.html
Балтика из-за НАТО превращается в район нестабильности, заявил Патрушев
Балтика из-за НАТО превращается в район нестабильности, заявил Патрушев - РИА Новости, 31.07.2025
Балтика из-за НАТО превращается в район нестабильности, заявил Патрушев
Балтийское море из-за действий НАТО превращается в район военно-политической нестабильности, Запад готов идти даже на совершение терактов, что показал подрыв... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T14:33:00+03:00
2025-07-31T14:33:00+03:00
в мире
балтийское море
россия
арктика
николай патрушев
нато
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Балтийское море из-за действий НАТО превращается в район военно-политической нестабильности, Запад готов идти даже на совершение терактов, что показал подрыв "Северных потоков", заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Одной из важнейших задач развития создаваемого Трансарктического транспортного коридора является обеспечение его безопасного функционирования. Уже сегодня очевидно, что страны Запада предпринимают различные действия по созданию препятствий для реализации проекта, дающего России уникальную возможность работать и развиваться в условиях санкционного давления, имеющего цель парализовать торговлю России", - сказал Патрушев на заседании Совета по развитию военно-морского флота Морской коллегии, Собственные арктические стратегии разработали и утвердили США и Франция, а Великобритания обозначила Арктику в качестве региона критической важности для своей безопасности, развивая подводный флот и сотрудничество с арктическими союзниками, заявил Патрушев, выступая на Совете по стратегическому развитию Военно-морского флота Морской коллегии. "Вступление Швеции и Финляндии в блок НАТО в 2023 году радикально изменило геополитический ландшафт Арктики. Теперь семь из восьми арктических стран являются членами НАТО", - добавил он. "Страны НАТО пытаются придумать собственные трактовки международного морского права с тем, чтобы по своему усмотрению регулировать проход наших судов через Датские проливы, а также останавливать их в других районах Балтики, например, под предлогом экологического контроля. Министр обороны Польши открыто призвал к пересмотру "устаревших", по его мнению, правил судоходства в Балтийском море, мотивируя свою позицию тем, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО Балтийское море стало внутренним морем альянса", - отметил Патрушев. И это далеко не полный перечень потенциальных угроз национальным интересам России, подчеркнул он. "В результате усилий стран НАТО район Балтийского моря из некогда спокойного превращается в район военно-политической нестабильности. Подрыв "Северных потоков" показывает, что Запад готов реализовывать даже террористические акты", - указал Патрушев.
https://ria.ru/20250729/putin-2032072572.html
https://ria.ru/20250731/kaliningrad-2032497780.html
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в мире, балтийское море, россия, арктика, николай патрушев, нато
В мире, Балтийское море, Россия, Арктика, Николай Патрушев, НАТО
Балтика из-за НАТО превращается в район нестабильности, заявил Патрушев

Патрушев: Запад готов пойти даже на совершение терактов

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Балтийское море из-за действий НАТО превращается в район военно-политической нестабильности, Запад готов идти даже на совершение терактов, что показал подрыв "Северных потоков", заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
"Одной из важнейших задач развития создаваемого Трансарктического транспортного коридора является обеспечение его безопасного функционирования. Уже сегодня очевидно, что страны Запада предпринимают различные действия по созданию препятствий для реализации проекта, дающего России уникальную возможность работать и развиваться в условиях санкционного давления, имеющего цель парализовать торговлю России", - сказал Патрушев на заседании Совета по развитию военно-морского флота Морской коллегии,
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Собственные арктические стратегии разработали и утвердили США и Франция, а Великобритания обозначила Арктику в качестве региона критической важности для своей безопасности, развивая подводный флот и сотрудничество с арктическими союзниками, заявил Патрушев, выступая на Совете по стратегическому развитию Военно-морского флота Морской коллегии.
"Вступление Швеции и Финляндии в блок НАТО в 2023 году радикально изменило геополитический ландшафт Арктики. Теперь семь из восьми арктических стран являются членами НАТО", - добавил он.
"Страны НАТО пытаются придумать собственные трактовки международного морского права с тем, чтобы по своему усмотрению регулировать проход наших судов через Датские проливы, а также останавливать их в других районах Балтики, например, под предлогом экологического контроля. Министр обороны Польши открыто призвал к пересмотру "устаревших", по его мнению, правил судоходства в Балтийском море, мотивируя свою позицию тем, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО Балтийское море стало внутренним морем альянса", - отметил Патрушев.
И это далеко не полный перечень потенциальных угроз национальным интересам России, подчеркнул он.
"В результате усилий стран НАТО район Балтийского моря из некогда спокойного превращается в район военно-политической нестабильности. Подрыв "Северных потоков" показывает, что Запад готов реализовывать даже террористические акты", - указал Патрушев.
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В миреБалтийское мореРоссияАрктикаНиколай ПатрушевНАТО
 
 
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