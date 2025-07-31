https://ria.ru/20250731/zapad-2032552631.html
Группировка "Запад" нанесла поражение отрядам ВСУ в Харьковской области
Группировка "Запад" нанесла поражение отрядам ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 31.07.2025
Группировка "Запад" нанесла поражение отрядам ВСУ в Харьковской области
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T12:05:00+03:00
2025-07-31T12:05:00+03:00
2025-07-31T12:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
красный лиман
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям механизированной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Лесная Стенка Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских войск составили более 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, две станции контрбатарейной и пять станций радиоэлектронной борьбы, уничтожены 10 складов боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
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безопасность, харьковская область, красный лиман, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Красный Лиман, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Запад" нанесла поражение отрядам ВСУ в Харьковской области
МО РФ: ВСУ потеряли более 240 военных в зоне действий "Запада" за сутки