https://ria.ru/20250731/zapad-2032552631.html

Группировка "Запад" нанесла поражение отрядам ВСУ в Харьковской области

Группировка "Запад" нанесла поражение отрядам ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 31.07.2025

Группировка "Запад" нанесла поражение отрядам ВСУ в Харьковской области

Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T12:05:00+03:00

2025-07-31T12:05:00+03:00

2025-07-31T12:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

красный лиман

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям механизированной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Лесная Стенка Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских войск составили более 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, две станции контрбатарейной и пять станций радиоэлектронной борьбы, уничтожены 10 складов боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, харьковская область, красный лиман, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)