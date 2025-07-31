https://ria.ru/20250731/zakon-2032707105.html
Путин подписал закон о льготах гражданским женам погибших бойцов СВО
Путин подписал закон о льготах гражданским женам погибших бойцов СВО - РИА Новости, 31.07.2025
Путин подписал закон о льготах гражданским женам погибших бойцов СВО
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий право на льготы для гражданских жен погибших участников СВО при условии ведения совместного... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T19:43:00+03:00
2025-07-31T19:43:00+03:00
2025-07-31T19:43:00+03:00
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владимир путин
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий право на льготы для гражданских жен погибших участников СВО при условии ведения совместного хозяйства, совместного проживания не менее трех лет и наличия общего ребенка. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документом устанавливается, что гражданским женам погибших бойцов СВО могут быть предоставлены меры соцподдержки при условии, что установлен факт их совместного проживания не менее трех лет и ведения общего хозяйства на момент заключения контракта о прохождении военной службы или призыва на военную службу, в том числе по мобилизации, а также при наличии у них общего несовершеннолетнего ребенка. Законом также вводится срок выплат единовременных пособий - он составит до 30 дней со дня получения документов, необходимых для принятия решения о выплате, должностными лицами, принимающими решение о выплате единовременных пособий. Предусматривается, что при рассмотрении в судебном порядке спора, в котором устанавливаются лица, имеющие право на получение компенсации в связи с гибелью застрахованного лица, срок выплаты компенсации исчисляется со дня получения страхователем, а в установленных случаях, со дня получения страховщиком вступившего в законную силу решения суда по такому спору и документов, необходимых для принятия решения о выплате компенсации. При этом при рассмотрении в судебном порядке спора, в котором устанавливаются выгодоприобретатели в связи с гибелью застрахованного лица, срок выплаты страховых сумм исчисляется со дня получения страховщиком вступившего в законную силу решения суда по такому спору и документов, необходимых для принятия решения о выплате страховых сумм. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением ряда норм.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о льготах гражданским женам погибших бойцов СВО
Путин подписал закон о льготах гражданским женам бойцов СВО при наличии ребенка
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий право на льготы для гражданских жен погибших участников СВО при условии ведения совместного хозяйства, совместного проживания не менее трех лет и наличия общего ребенка.
Соответствующий документ размещен на сайте
официального опубликования правовых актов.
Документом устанавливается, что гражданским женам погибших бойцов СВО могут быть предоставлены меры соцподдержки при условии, что установлен факт их совместного проживания не менее трех лет и ведения общего хозяйства на момент заключения контракта о прохождении военной службы или призыва на военную службу, в том числе по мобилизации, а также при наличии у них общего несовершеннолетнего ребенка.
Законом также вводится срок выплат единовременных пособий - он составит до 30 дней со дня получения документов, необходимых для принятия решения о выплате, должностными лицами, принимающими решение о выплате единовременных пособий.
Предусматривается, что при рассмотрении в судебном порядке спора, в котором устанавливаются лица, имеющие право на получение компенсации в связи с гибелью застрахованного лица, срок выплаты компенсации исчисляется со дня получения страхователем, а в установленных случаях, со дня получения страховщиком вступившего в законную силу решения суда по такому спору и документов, необходимых для принятия решения о выплате компенсации.
При этом при рассмотрении в судебном порядке спора, в котором устанавливаются выгодоприобретатели в связи с гибелью застрахованного лица, срок выплаты страховых сумм исчисляется со дня получения страховщиком вступившего в законную силу решения суда по такому спору и документов, необходимых для принятия решения о выплате страховых сумм.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением ряда норм.