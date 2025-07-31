https://ria.ru/20250731/zakon-2032649005.html

Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов

Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов - РИА Новости, 31.07.2025

Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, распространение... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T16:22:00+03:00

2025-07-31T16:22:00+03:00

2025-07-31T16:24:00+03:00

россия

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов

общество

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, распространение рекламы VPN, а также незаконную передачу другому лицу абонентского номера и данных для входа в интернет-ресурсы.Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Законом вводится штраф от 3 до 5 тысяч рублей за умышленный поиск в интернете и получение доступа к заведомо экстремистским материалам, включенным в федеральный список экстремистских материалов, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен.Распространение рекламы средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, будет наказываться штрафом до 500 тысяч рублей. За рекламу VPN и аналогичных средств, дающих доступ к запрещенным сайтам, предусматриваются штрафы: от 50 до 80 тысяч рублей для граждан, от 80 до 150 тысяч - для должностных лиц, от 200 до 500 тысяч - для юридических.Законом также устанавливаются штрафы за незаконную передачу абонентского номера. Если физлицо передаст свой номер другому человеку, штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц, предоставивших номера посторонним без договора, штраф - от 100 до 200 тысяч рублей, а для ИП - от 50 до 100 тысяч.Также закон вводит наказание за передачу данных для входа в интернет-ресурсы другим лицам. За это предусмотрены штрафы: для граждан - от 30 до 50 тысяч рублей, для ИП - от 50 до 100 тысяч, для юрлиц - от 100 до 200 тысяч.Кроме того, документ предусматривает штраф и за использование виртуальных АТС или оборудования для пропуска трафика с нарушением закона. В случае нарушения закона граждане могут заплатить от 50 до 80 тысяч рублей, должностные лица - от 80 до 150 тысяч, юридические - от 200 до 500 тысяч рублей.Закон вводит ответственность за нарушения в работе с оборудованием, дающим доступ к запрещенным ресурсам. Например, за неисполнение предписаний Роскомнадзора владельцам VPN-устройств грозит штраф: гражданам - от 50 до 80 тысяч рублей, должностным лицам - от 80 до 150 тысяч, юрлицам - от 200 до 500 тысяч, а при повторном нарушении - до одного миллиона рублей.Помимо этого, документом предусмотрены штрафы за нарушения обязанностей организаторов распространения информации в интернете, в том числе при отказе взаимодействовать с силовыми органами: для граждан - до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - до 500 тысяч, для юрлиц - до пяти миллионов, а за повторное нарушение - до десяти миллионов рублей.Также закон вводит штрафы за неисполнение предписаний силовых ведомств о доступе к базам данных. При нарушении закона физлица могут заплатить от 50 до 70 тысяч рублей, ИП - от 70 до 100 тысяч, юрлица - от 300 до 500 тысяч рублей.

https://ria.ru/20250722/zakon-2029755493.html

https://ria.ru/20250728/roskomnadzor-2031926719.html

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россия, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов, общество