Зеленский подписал закон, возвращающий независимость НАБУ
Зеленский восстановил независимость НАБУ и САП
© AP Photo / Vadym SarakhanВладимир Зеленский на заседании Верховной рады Украины в Киеве
© AP Photo / Vadym Sarakhan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон, возвращающий полномочия антикоррупционным органам страны — Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), свидетельствует база данных Рады.
Сегодня документ поддержала Рада, при этом депутаты проголосовали за незамедлительное подписание законопроекта.
Голосование сопровождалось скандалом — депутат Дмитрий Костюк заявил, что выходит из правящей фракции партии "Слуга народа" из-за принятого на прошлой неделе законопроекта об ограничении прав НАБУ и САП. По его словам, парламентариев заставляли голосовать за документ, угрожая уголовными делами.
Кроме того, само заседание Рады началось с драки между депутатами.
Зеленский против антикоррупционных ведомств
- Верховная рада 22 июля приняла закон, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и САП.
- Зеленский сразу же подписал документ.
- До этого СБУ провела 70 обысков у 15 детективов НАБУ в разных регионах страны. Их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции.
- Одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ — Руслана Магомедрасулова задержали.
- Некоторые депутаты Рады расценили принятие закона как ликвидацию антикоррупционных структур, они планировали оспорить принятое Зеленским решение в Конституционном суде.
- В Киеве и других городах начались массовые акции протеста, против нововведений также высказались страны Запада.
- По информации СМИ, ЕС приостановил выделение помощи Киеву из-за ситуации с независимостью антикоррупционных ведомств.
- Издание "Страна.ua" писало, что на Украине очень много недовольных Зеленским и протесты в стране, скорее всего, продолжатся и усилятся.
- В четверг он внес новый законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит его уже 31 июля.
- Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье во вторник призвал Киев как можно скорее назначить директора БЭБ для продвижения реформы ведомства, которая входит в обязательства Украины для вступления в ЕС.
"Зеля — черт!" Масштабные акции протеста на Украине
23 июля, 11:08