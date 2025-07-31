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Зеленский подписал закон, возвращающий независимость НАБУ - РИА Новости, 31.07.2025
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15:27 31.07.2025 (обновлено: 15:54 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/zakon-2032633537.html
Зеленский подписал закон, возвращающий независимость НАБУ
Зеленский подписал закон, возвращающий независимость НАБУ - РИА Новости, 31.07.2025
Зеленский подписал закон, возвращающий независимость НАБУ
Владимир Зеленский подписал закон, возвращающий полномочия антикоррупционным органам страны — Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T15:27:00+03:00
2025-07-31T15:54:00+03:00
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
протесты на украине из-за закона о набу
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон, возвращающий полномочия антикоррупционным органам страны — Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), свидетельствует база данных Рады.Сегодня документ поддержала Рада, при этом депутаты проголосовали за незамедлительное подписание законопроекта.Голосование сопровождалось скандалом — депутат Дмитрий Костюк заявил, что выходит из правящей фракции партии "Слуга народа" из-за принятого на прошлой неделе законопроекта об ограничении прав НАБУ и САП. По его словам, парламентариев заставляли голосовать за документ, угрожая уголовными делами.Кроме того, само заседание Рады началось с драки между депутатами.Зеленский против антикоррупционных ведомств
https://ria.ru/20250731/ukraina-2032488705.html
https://ria.ru/20250727/nabu-2031736428.html
https://ria.ru/20250723/protesty-2030789691.html
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национальное антикоррупционное бюро украины (набу), протесты на украине из-за закона о набу
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Протесты на Украине из-за закона о НАБУ
Зеленский подписал закон, возвращающий независимость НАБУ

Зеленский восстановил независимость НАБУ и САП

© AP Photo / Vadym SarakhanВладимир Зеленский на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Владимир Зеленский на заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Vadym Sarakhan
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон, возвращающий полномочия антикоррупционным органам страны — Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), свидетельствует база данных Рады.
Сегодня документ поддержала Рада, при этом депутаты проголосовали за незамедлительное подписание законопроекта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Игра в украинского кальмара: Зеленский против хозяев
Вчера, 08:00
Голосование сопровождалось скандалом — депутат Дмитрий Костюк заявил, что выходит из правящей фракции партии "Слуга народа" из-за принятого на прошлой неделе законопроекта об ограничении прав НАБУ и САП. По его словам, парламентариев заставляли голосовать за документ, угрожая уголовными делами.
Кроме того, само заседание Рады началось с драки между депутатами.

Зеленский против антикоррупционных ведомств

  • Верховная рада 22 июля приняла закон, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и САП.
  • Зеленский сразу же подписал документ.
  • До этого СБУ провела 70 обысков у 15 детективов НАБУ в разных регионах страны. Их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции.
  • Одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ — Руслана Магомедрасулова задержали.
  • Некоторые депутаты Рады расценили принятие закона как ликвидацию антикоррупционных структур, они планировали оспорить принятое Зеленским решение в Конституционном суде.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Фигуранты дел НАБУ дали показания против Зеленского, сообщил Давыдюк
27 июля, 14:11
  • В Киеве и других городах начались массовые акции протеста, против нововведений также высказались страны Запада.
  • По информации СМИ, ЕС приостановил выделение помощи Киеву из-за ситуации с независимостью антикоррупционных ведомств.
  • Издание "Страна.ua" писало, что на Украине очень много недовольных Зеленским и протесты в стране, скорее всего, продолжатся и усилятся.
  • В четверг он внес новый законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит его уже 31 июля.
  • Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье во вторник призвал Киев как можно скорее назначить директора БЭБ для продвижения реформы ведомства, которая входит в обязательства Украины для вступления в ЕС.
Акция протеста на Украине из-за принятого Зеленским закона - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
"Зеля — черт!" Масштабные акции протеста на Украине
23 июля, 11:08
 
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Протесты на Украине из-за закона о НАБУ
 
 
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