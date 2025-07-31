https://ria.ru/20250731/zakon-2032633537.html

Зеленский подписал закон, возвращающий независимость НАБУ

Зеленский подписал закон, возвращающий независимость НАБУ - РИА Новости, 31.07.2025

Зеленский подписал закон, возвращающий независимость НАБУ

Владимир Зеленский подписал закон, возвращающий полномочия антикоррупционным органам страны — Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T15:27:00+03:00

2025-07-31T15:27:00+03:00

2025-07-31T15:54:00+03:00

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

протесты на украине из-за закона о набу

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон, возвращающий полномочия антикоррупционным органам страны — Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), свидетельствует база данных Рады.Сегодня документ поддержала Рада, при этом депутаты проголосовали за незамедлительное подписание законопроекта.Голосование сопровождалось скандалом — депутат Дмитрий Костюк заявил, что выходит из правящей фракции партии "Слуга народа" из-за принятого на прошлой неделе законопроекта об ограничении прав НАБУ и САП. По его словам, парламентариев заставляли голосовать за документ, угрожая уголовными делами.Кроме того, само заседание Рады началось с драки между депутатами.Зеленский против антикоррупционных ведомств

https://ria.ru/20250731/ukraina-2032488705.html

https://ria.ru/20250727/nabu-2031736428.html

https://ria.ru/20250723/protesty-2030789691.html

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национальное антикоррупционное бюро украины (набу), протесты на украине из-за закона о набу