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МИД пригрозил Франции ответить на отказ выдать визу журналисту РИА Новости
МИД пригрозил Франции ответить на отказ выдать визу журналисту РИА Новости - РИА Новости, 31.07.2025
МИД пригрозил Франции ответить на отказ выдать визу журналисту РИА Новости
Москва ответит на отказ Парижа в выдаче визы корреспонденту РИА Новости Полине Ковалевой, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T16:41:00+03:00
2025-07-31T16:41:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Москва ответит на отказ Парижа в выдаче визы корреспонденту РИА Новости Полине Ковалевой, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова."Елисейские поля ведут предельную охоту на российские СМИ и журналистов, используя арсенал санкций, преследований, физической расправы, недопуска на мероприятия и невыдачи виз. Нами будет дан ответ и на этот раз",- сказала она.Ранее французские власти отказали корреспонденту РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") Полине Ковалевой в выдаче рабочей журналистской визы во Францию, бездоказательно назвав её "угрозой" общественному порядку и безопасности страны.
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Франция, Париж, В мире, Москва, Мария Захарова, РИА Новости
МИД пригрозил Франции ответить на отказ выдать визу журналисту РИА Новости
Захарова: Франция ведет охоту на СМИ РФ, используя невыдачу виз и санкции