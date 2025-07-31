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МИД пригрозил Франции ответить на отказ выдать визу журналисту РИА Новости - РИА Новости, 31.07.2025
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16:41 31.07.2025 (обновлено: 16:52 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/zakharova-2032657151.html
МИД пригрозил Франции ответить на отказ выдать визу журналисту РИА Новости
МИД пригрозил Франции ответить на отказ выдать визу журналисту РИА Новости - РИА Новости, 31.07.2025
МИД пригрозил Франции ответить на отказ выдать визу журналисту РИА Новости
Москва ответит на отказ Парижа в выдаче визы корреспонденту РИА Новости Полине Ковалевой, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T16:41:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Москва ответит на отказ Парижа в выдаче визы корреспонденту РИА Новости Полине Ковалевой, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова."Елисейские поля ведут предельную охоту на российские СМИ и журналистов, используя арсенал санкций, преследований, физической расправы, недопуска на мероприятия и невыдачи виз. Нами будет дан ответ и на этот раз",- сказала она.Ранее французские власти отказали корреспонденту РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") Полине Ковалевой в выдаче рабочей журналистской визы во Францию, бездоказательно назвав её "угрозой" общественному порядку и безопасности страны.
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франция, париж, в мире, москва, мария захарова, риа новости
Франция, Париж, В мире, Москва, Мария Захарова, РИА Новости
МИД пригрозил Франции ответить на отказ выдать визу журналисту РИА Новости

Захарова: Франция ведет охоту на СМИ РФ, используя невыдачу виз и санкции

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Москва ответит на отказ Парижа в выдаче визы корреспонденту РИА Новости Полине Ковалевой, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Елисейские поля ведут предельную охоту на российские СМИ и журналистов, используя арсенал санкций, преследований, физической расправы, недопуска на мероприятия и невыдачи виз. Нами будет дан ответ и на этот раз",- сказала она.
Ранее французские власти отказали корреспонденту РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") Полине Ковалевой в выдаче рабочей журналистской визы во Францию, бездоказательно назвав её "угрозой" общественному порядку и безопасности страны.
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
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10 июня, 17:53
 
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