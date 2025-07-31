https://ria.ru/20250731/zakharova-2032657151.html

МИД пригрозил Франции ответить на отказ выдать визу журналисту РИА Новости

МИД пригрозил Франции ответить на отказ выдать визу журналисту РИА Новости - РИА Новости, 31.07.2025

МИД пригрозил Франции ответить на отказ выдать визу журналисту РИА Новости

Москва ответит на отказ Парижа в выдаче визы корреспонденту РИА Новости Полине Ковалевой, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T16:41:00+03:00

2025-07-31T16:41:00+03:00

2025-07-31T16:52:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Москва ответит на отказ Парижа в выдаче визы корреспонденту РИА Новости Полине Ковалевой, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова."Елисейские поля ведут предельную охоту на российские СМИ и журналистов, используя арсенал санкций, преследований, физической расправы, недопуска на мероприятия и невыдачи виз. Нами будет дан ответ и на этот раз",- сказала она.Ранее французские власти отказали корреспонденту РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") Полине Ковалевой в выдаче рабочей журналистской визы во Францию, бездоказательно назвав её "угрозой" общественному порядку и безопасности страны.

https://ria.ru/20250610/kiselev-2022083486.html

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франция, париж, в мире, москва, мария захарова, риа новости