Рейтинг@Mail.ru
Захарова высмеяла повторное объявление Канделаки в розыск на Украине - РИА Новости, 31.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:59 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/zaharova-2032532966.html
Захарова высмеяла повторное объявление Канделаки в розыск на Украине
Захарова высмеяла повторное объявление Канделаки в розыск на Украине - РИА Новости, 31.07.2025
Захарова высмеяла повторное объявление Канделаки в розыск на Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отметила, что на Украине во второй раз с 2022 года объявили в розыск замгендиректора "Газпром-Медиа... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T10:59:00+03:00
2025-07-31T10:59:00+03:00
украина
россия
мария захарова
тина канделаки (тинатин канделаки)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751203132_0:81:3288:1931_1920x0_80_0_0_f179d9a99ab4471c0798eae90ec290c3.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отметила, что на Украине во второй раз с 2022 года объявили в розыск замгендиректора "Газпром-Медиа Холдинг" Тину Канделаки. В своем Telegram-канале в четверг она написала, что в розыск Канделаки объявила Служба Безопасности Украины. "Этот абсурд в принципе не надо было бы комментировать, если не одно "но". В розыск они её объявляют повторно с 2022 года. Операция "Шерше ля фам" в исполнении киевского режима", - прокомментировала Захарова с иронией.
https://ria.ru/20250730/zaharova-2032405472.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751203132_357:0:3088:2048_1920x0_80_0_0_d92233d1f54d8fc1177fb311172976e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, мария захарова, тина канделаки (тинатин канделаки)
Украина, Россия, Мария Захарова, Тина Канделаки (Тинатин Канделаки)
Захарова высмеяла повторное объявление Канделаки в розыск на Украине

Захарова: на Украине во второй раз с 2022 года объявили в розыск Канделаки

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отметила, что на Украине во второй раз с 2022 года объявили в розыск замгендиректора "Газпром-Медиа Холдинг" Тину Канделаки.
В своем Telegram-канале в четверг она написала, что в розыск Канделаки объявила Служба Безопасности Украины.
"Этот абсурд в принципе не надо было бы комментировать, если не одно "но". В розыск они её объявляют повторно с 2022 года. Операция "Шерше ля фам" в исполнении киевского режима", - прокомментировала Захарова с иронией.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Захарова цитатой предупредила западных журналистов о репрессиях
Вчера, 16:16
 
УкраинаРоссияМария ЗахароваТина Канделаки (Тинатин Канделаки)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала