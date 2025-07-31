https://ria.ru/20250731/zaharova-2032532966.html

Захарова высмеяла повторное объявление Канделаки в розыск на Украине

Захарова высмеяла повторное объявление Канделаки в розыск на Украине - РИА Новости, 31.07.2025

Захарова высмеяла повторное объявление Канделаки в розыск на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отметила, что на Украине во второй раз с 2022 года объявили в розыск замгендиректора "Газпром-Медиа... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T10:59:00+03:00

2025-07-31T10:59:00+03:00

2025-07-31T10:59:00+03:00

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мария захарова

тина канделаки (тинатин канделаки)

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отметила, что на Украине во второй раз с 2022 года объявили в розыск замгендиректора "Газпром-Медиа Холдинг" Тину Канделаки. В своем Telegram-канале в четверг она написала, что в розыск Канделаки объявила Служба Безопасности Украины. "Этот абсурд в принципе не надо было бы комментировать, если не одно "но". В розыск они её объявляют повторно с 2022 года. Операция "Шерше ля фам" в исполнении киевского режима", - прокомментировала Захарова с иронией.

https://ria.ru/20250730/zaharova-2032405472.html

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украина, россия, мария захарова, тина канделаки (тинатин канделаки)