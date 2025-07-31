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Захарова высмеяла повторное объявление Канделаки в розыск на Украине
Захарова высмеяла повторное объявление Канделаки в розыск на Украине - РИА Новости, 31.07.2025
Захарова высмеяла повторное объявление Канделаки в розыск на Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отметила, что на Украине во второй раз с 2022 года объявили в розыск замгендиректора "Газпром-Медиа... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T10:59:00+03:00
2025-07-31T10:59:00+03:00
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мария захарова
тина канделаки (тинатин канделаки)
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отметила, что на Украине во второй раз с 2022 года объявили в розыск замгендиректора "Газпром-Медиа Холдинг" Тину Канделаки. В своем Telegram-канале в четверг она написала, что в розыск Канделаки объявила Служба Безопасности Украины. "Этот абсурд в принципе не надо было бы комментировать, если не одно "но". В розыск они её объявляют повторно с 2022 года. Операция "Шерше ля фам" в исполнении киевского режима", - прокомментировала Захарова с иронией.
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украина, россия, мария захарова, тина канделаки (тинатин канделаки)
Украина, Россия, Мария Захарова, Тина Канделаки (Тинатин Канделаки)
Захарова высмеяла повторное объявление Канделаки в розыск на Украине
Захарова: на Украине во второй раз с 2022 года объявили в розыск Канделаки