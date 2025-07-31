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Директор ЗАЭС предположил, с чем связаны удары ВСУ по станции
Директор ЗАЭС предположил, с чем связаны удары ВСУ по станции - РИА Новости, 31.07.2025
Директор ЗАЭС предположил, с чем связаны удары ВСУ по станции
Удары ВСУ по объектам и территории Запорожской атомной электростанции могут быть связаны в том числе с переговорами и встречами руководства Украины с... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T21:53:00+03:00
2025-07-31T21:53:00+03:00
2025-07-31T21:53:00+03:00
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ЭНЕРГОДАР, 31 июл – РИА Новости. Удары ВСУ по объектам и территории Запорожской атомной электростанции могут быть связаны в том числе с переговорами и встречами руководства Украины с иностранными представителями, сказал РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее власти Запорожской области и руководство ЗАЭС сообщало об атаках беспилотников ВСУ по объектам инфраструктуры станции и прилегающей территории. "Вполне возможно проследить какую-то связь. Создать инфоповод накануне каких-то встреч (руководства Украины с представителями других государств – ред.), международных переговоров и тому подобного. Скорее всего, связь есть. Но утвердительно сказать не могу. Предположить можно", - сказал Черничук. Он отметил, что, судя по поведению и характеру обстрелов, можно также предположить, что подразделения украинских боевиков порой ведут огонь бессистемно. "Порой создается впечатление, что украинские вооруженные силы, которые находятся на той стороне берега, действуют сами по себе. Но это тоже только мое мнение", - добавил Черничук.
https://ria.ru/20250726/vsu-2031640127.html
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украина, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Директор ЗАЭС предположил, с чем связаны удары ВСУ по станции
Директор ЗАЭС Черничук: удары ВСУ по объектам могут быть связаны с переговорами