Рейтинг@Mail.ru
Директор ЗАЭС предположил, с чем связаны удары ВСУ по станции - РИА Новости, 31.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:53 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/zaes-2032723766.html
Директор ЗАЭС предположил, с чем связаны удары ВСУ по станции
Директор ЗАЭС предположил, с чем связаны удары ВСУ по станции - РИА Новости, 31.07.2025
Директор ЗАЭС предположил, с чем связаны удары ВСУ по станции
Удары ВСУ по объектам и территории Запорожской атомной электростанции могут быть связаны в том числе с переговорами и встречами руководства Украины с... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T21:53:00+03:00
2025-07-31T21:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
запорожская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811746257_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6ff9a98812b357e70b55bde68b05e71d.jpg
ЭНЕРГОДАР, 31 июл – РИА Новости. Удары ВСУ по объектам и территории Запорожской атомной электростанции могут быть связаны в том числе с переговорами и встречами руководства Украины с иностранными представителями, сказал РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее власти Запорожской области и руководство ЗАЭС сообщало об атаках беспилотников ВСУ по объектам инфраструктуры станции и прилегающей территории. "Вполне возможно проследить какую-то связь. Создать инфоповод накануне каких-то встреч (руководства Украины с представителями других государств – ред.), международных переговоров и тому подобного. Скорее всего, связь есть. Но утвердительно сказать не могу. Предположить можно", - сказал Черничук. Он отметил, что, судя по поведению и характеру обстрелов, можно также предположить, что подразделения украинских боевиков порой ведут огонь бессистемно. "Порой создается впечатление, что украинские вооруженные силы, которые находятся на той стороне берега, действуют сами по себе. Но это тоже только мое мнение", - добавил Черничук.
https://ria.ru/20250726/vsu-2031640127.html
украина
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811746257_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_de946a7d5968591b21823267fabcf867.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Директор ЗАЭС предположил, с чем связаны удары ВСУ по станции

Директор ЗАЭС Черничук: удары ВСУ по объектам могут быть связаны с переговорами

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЭНЕРГОДАР, 31 июл – РИА Новости. Удары ВСУ по объектам и территории Запорожской атомной электростанции могут быть связаны в том числе с переговорами и встречами руководства Украины с иностранными представителями, сказал РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее власти Запорожской области и руководство ЗАЭС сообщало об атаках беспилотников ВСУ по объектам инфраструктуры станции и прилегающей территории.
"Вполне возможно проследить какую-то связь. Создать инфоповод накануне каких-то встреч (руководства Украины с представителями других государств – ред.), международных переговоров и тому подобного. Скорее всего, связь есть. Но утвердительно сказать не могу. Предположить можно", - сказал Черничук.
Он отметил, что, судя по поведению и характеру обстрелов, можно также предположить, что подразделения украинских боевиков порой ведут огонь бессистемно.
"Порой создается впечатление, что украинские вооруженные силы, которые находятся на той стороне берега, действуют сами по себе. Но это тоже только мое мнение", - добавил Черничук.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
На ЗАЭС оценили угрозу ядерной безопасности из-за ударов ВСУ
26 июля, 18:02
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала