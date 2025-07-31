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В Бурятии задержали подростка, поджегшего тепловоз по указке куратора - РИА Новости, 31.07.2025
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14:10 31.07.2025 (обновлено: 14:20 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/zaderzhanie-2032589669.html
В Бурятии задержали подростка, поджегшего тепловоз по указке куратора
В Бурятии задержали подростка, поджегшего тепловоз по указке куратора - РИА Новости, 31.07.2025
В Бурятии задержали подростка, поджегшего тепловоз по указке куратора
В Бурятии по горячим следам задержан подросток из Забайкалья, совершивший поджог тепловоза в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба республиканского МВД. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T14:10:00+03:00
2025-07-31T14:20:00+03:00
происшествия
республика бурятия
россия
улан-удэ
забайкальский край
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 июл – РИА Новости. В Бурятии по горячим следам задержан подросток из Забайкалья, совершивший поджог тепловоза в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба республиканского МВД. "В ходе проведенных совместных оперативно-розыскных и технических мероприятий сотрудники Восточно-сибирского ЛУ МВД России на транспорте, УФСБ России по республике Бурятия, Центра по противодействию экстремизму и управления уголовного розыска МВД Бурятии задержали 17-летнего жителя Забайкальского края, причастного к поджогу на станции Улан-Удэ кабины тепловоза", - говорится в сообщении ведомства. По информации пресс-службы, подросток сознался в преступлении. Он рассказал, что за поджог куратор обещал перевести ему на электронный кошелек 100 тысяч рублей. Свои действия 17-летний забайкалец заснял на камеру мобильного телефона как доказательство выполнения задания. В действиях задержанного усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 281 УК РФ (диверсия), отметили в МВД.
https://ria.ru/20250731/arest-2032535385.html
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происшествия, республика бурятия, россия, улан-удэ, забайкальский край
Происшествия, Республика Бурятия, Россия, Улан-Удэ, Забайкальский край
В Бурятии задержали подростка, поджегшего тепловоз по указке куратора

Силовики задержали поджегшего тепловоз за сто тысяч рублей подростка в Улан-Удэ

© Транспортная полиция Прибайкалья/TelegramПоследствия поджога кабины тепловоза на станции Улан-Удэ
Последствия поджога кабины тепловоза на станции Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Транспортная полиция Прибайкалья/Telegram
Последствия поджога кабины тепловоза на станции Улан-Удэ
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 июл – РИА Новости. В Бурятии по горячим следам задержан подросток из Забайкалья, совершивший поджог тепловоза в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба республиканского МВД.
"В ходе проведенных совместных оперативно-розыскных и технических мероприятий сотрудники Восточно-сибирского ЛУ МВД России на транспорте, УФСБ России по республике Бурятия, Центра по противодействию экстремизму и управления уголовного розыска МВД Бурятии задержали 17-летнего жителя Забайкальского края, причастного к поджогу на станции Улан-Удэ кабины тепловоза", - говорится в сообщении ведомства.
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По информации пресс-службы, подросток сознался в преступлении. Он рассказал, что за поджог куратор обещал перевести ему на электронный кошелек 100 тысяч рублей. Свои действия 17-летний забайкалец заснял на камеру мобильного телефона как доказательство выполнения задания.
В действиях задержанного усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 281 УК РФ (диверсия), отметили в МВД.
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