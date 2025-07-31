https://ria.ru/20250731/zaderzhanie-2032561697.html

ФСБ задержала жителя Белгородской области по обвинению в подготовке теракта

ФСБ задержала жителя Белгородской области по обвинению в подготовке теракта - РИА Новости, 31.07.2025

ФСБ задержала жителя Белгородской области по обвинению в подготовке теракта

УФСБ России по Белгородской области задержало местного жителя, который планировал теракт по указанию "Исламского государства"* (запрещенная в РФ... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T12:33:00+03:00

2025-07-31T12:33:00+03:00

2025-07-31T12:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

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белгородская область

исламское государство*

безопасность

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БЕЛГОРОД, 31 июл - РИА Новости. УФСБ России по Белгородской области задержало местного жителя, который планировал теракт по указанию "Исламского государства"* (запрещенная в РФ террористическая организация), рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. Отмечается, что в июле 2025 года сотрудники белгородского УФСБ выявили и задержали жителя региона, который вступил в контакт с представителями "Исламского государства"*. В интернет-мессенджере он получил задание ликвидировать людей, не исповедующих ислам, с помощью подрыва ручной гранаты Ф-1. Он подтвердил готовность выполнить задание, фактически вступив в ряды террористической организации. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Санкция статьи предусматривает наказание до двадцати лет лишения свободы… Сейчас в отношении фигуранта проводится комплекс необходимых следственных действий. Обвиняемый взят под стражу", - говорится в сообщении УФСБ. Уточняется, что ранее в отношении задержанного было начато уголовное дело за незаконное хранение гранаты Ф-1 с запалом (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). По заключению экспертов, изъятое у него взрывное устройство было пригодно к использованию. За это преступление ему грозит до 8 лет лишения свободы, добавили в пресс-службе.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250729/fsb-2032075987.html

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россия, белгородская область, исламское государство*, безопасность