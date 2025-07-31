https://ria.ru/20250731/yar-2032544032.html

Очевидец рассказал о степени разрушений в Часовом Яре

Очевидец рассказал о степени разрушений в Часовом Яре - РИА Новости, 31.07.2025

Очевидец рассказал о степени разрушений в Часовом Яре

Разрушения в освобожденном Часовом Яре визуально существенные, противник, отступая, минировал территорию, заявил РИА Новости побывавший в окрестностях города... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T11:49:00+03:00

2025-07-31T11:49:00+03:00

2025-07-31T12:02:00+03:00

часов яр

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

ян гагин

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Разрушения в освобожденном Часовом Яре визуально существенные, противник, отступая, минировал территорию, заявил РИА Новости побывавший в окрестностях города военно-политический эксперт Ян Гагин.Подразделения "Южной" группировкой войск взяли под контроль город Часов Яр в ДНР, сообщили в Минобороны РФ в четверг."Освобождение Часова Яра - это событие, которого мы долго ждали. Город имеет очень важное значение на данном участке фронта. Разрушения в городе существенные, визуально городская застройка получила большие повреждения, как и район "промки" (Часовоярского огнеупорного комбината - ред), там шли серьезные бои. Но оценка комиссии начнется только после разминирования. Противник, отступая, как обычно, минировал территорию, старался повредить коммуникации намеренно", - рассказал Гагин.Он уточнил, что лично не так давно побывал в окрестностях Часова Яра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

часов яр

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часов яр, донецкая народная республика, ян гагин, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность