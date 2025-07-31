https://ria.ru/20250731/yar-2032544032.html
Очевидец рассказал о степени разрушений в Часовом Яре
Очевидец рассказал о степени разрушений в Часовом Яре - РИА Новости, 31.07.2025
Очевидец рассказал о степени разрушений в Часовом Яре
Разрушения в освобожденном Часовом Яре визуально существенные, противник, отступая, минировал территорию, заявил РИА Новости побывавший в окрестностях города... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T11:49:00+03:00
2025-07-31T11:49:00+03:00
2025-07-31T12:02:00+03:00
часов яр
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
ян гагин
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Разрушения в освобожденном Часовом Яре визуально существенные, противник, отступая, минировал территорию, заявил РИА Новости побывавший в окрестностях города военно-политический эксперт Ян Гагин.Подразделения "Южной" группировкой войск взяли под контроль город Часов Яр в ДНР, сообщили в Минобороны РФ в четверг."Освобождение Часова Яра - это событие, которого мы долго ждали. Город имеет очень важное значение на данном участке фронта. Разрушения в городе существенные, визуально городская застройка получила большие повреждения, как и район "промки" (Часовоярского огнеупорного комбината - ред), там шли серьезные бои. Но оценка комиссии начнется только после разминирования. Противник, отступая, как обычно, минировал территорию, старался повредить коммуникации намеренно", - рассказал Гагин.Он уточнил, что лично не так давно побывал в окрестностях Часова Яра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
часов яр
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часов яр, донецкая народная республика, ян гагин, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Часов Яр, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Очевидец рассказал о степени разрушений в Часовом Яре
Гагин: разрушения в Часов Яре существенные из-за минирования ВСУ территории