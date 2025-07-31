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ВТБ Мои Инвестиции подвели итоги первого полугодия 2025 года
ВТБ Мои Инвестиции подвели итоги первого полугодия 2025 года - РИА Новости, 31.07.2025
ВТБ Мои Инвестиции подвели итоги первого полугодия 2025 года
Число клиентов брокерского бизнеса ВТБ по итогам шести месяцев 2025 года достигло 4 миллионов человек, увеличившись с начала года на 12%, сообщает ВТБ. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T16:24:00+03:00
2025-07-31T16:24:00+03:00
2025-07-31T16:24:00+03:00
втб (банк)
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Число клиентов брокерского бизнеса ВТБ по итогам шести месяцев 2025 года достигло 4 миллионов человек, увеличившись с начала года на 12%, сообщает ВТБ. Объем клиентских активов на брокерском обслуживании вырос на 18% — до 1,9 триллиона рублей. "Такая динамика свидетельствует о сохраняющемся интересе россиян к фондовому рынку и вложениям в инструменты с фиксированной доходностью на фоне снижения ставок. При высокой ключевой ставке инвесторы склонялись в сторону более консервативных стратегий. Доля клиентов, инвестирующих в акции, снизилась с 41% до 36%, при этом растет интерес к облигациям и паевым инвестиционным фондам", - отметили в банке. Число квалифицированных инвесторов по состоянию на 30 июня достигло 164,8 тысячи, что на 5% больше, чем в начале года. Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) увеличилось на 9% до 1,29 миллиона, из которых более 154 тысяч открыты в этом году. Развивается сегмент корпоративных клиентов. "С начала года количество компаний на брокерском обслуживании удвоилось, а объем их активов вырос в 2,5 раза — до 562 миллиардов рублей. У значительной части бизнеса нет возможности масштабироваться органически, поэтому на первый план выходит задача управления избыточной ликвидностью — с учетом валютной, отраслевой и географической диверсификации", — пояснил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков. В сообщении отмечается, что в первом полугодии ВТБ Мои Инвестиции завершили переход на целевую импортонезависимую ИТ-архитектуру и продолжают развивать инфраструктуру и сервисы в соответствии с новыми рыночными условиями.
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втб (банк), экономика
ВТБ Мои Инвестиции подвели итоги первого полугодия 2025 года
Число клиентов брокерского бизнеса ВТБ достигло 4 млн человек
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Число клиентов брокерского бизнеса ВТБ по итогам шести месяцев 2025 года достигло 4 миллионов человек, увеличившись с начала года на 12%, сообщает ВТБ.
Объем клиентских активов на брокерском обслуживании вырос на 18% — до 1,9 триллиона рублей.
"Такая динамика свидетельствует о сохраняющемся интересе россиян к фондовому рынку и вложениям в инструменты с фиксированной доходностью на фоне снижения ставок. При высокой ключевой ставке инвесторы склонялись в сторону более консервативных стратегий. Доля клиентов, инвестирующих в акции, снизилась с 41% до 36%, при этом растет интерес к облигациям и паевым инвестиционным фондам", - отметили в банке.
Число квалифицированных инвесторов по состоянию на 30 июня достигло 164,8 тысячи, что на 5% больше, чем в начале года. Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) увеличилось на 9% до 1,29 миллиона, из которых более 154 тысяч открыты в этом году.
Развивается сегмент корпоративных клиентов. "С начала года количество компаний на брокерском обслуживании удвоилось, а объем их активов вырос в 2,5 раза — до 562 миллиардов рублей. У значительной части бизнеса нет возможности масштабироваться органически, поэтому на первый план выходит задача управления избыточной ликвидностью — с учетом валютной, отраслевой и географической диверсификации", — пояснил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.
В сообщении отмечается, что в первом полугодии ВТБ Мои Инвестиции завершили переход на целевую импортонезависимую ИТ-архитектуру и продолжают развивать инфраструктуру и сервисы в соответствии с новыми рыночными условиями.