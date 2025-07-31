https://ria.ru/20250731/vsu-2032728092.html

ВСУ атаковали 11 населенных пунктов в Белгородской области

ВСУ атаковали 11 населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 31.07.2025

ВСУ атаковали 11 населенных пунктов в Белгородской области

Украинские дроны в четверг атаковали 11 населенных пунктов в семи муниципалитетах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T22:44:00+03:00

2025-07-31T22:44:00+03:00

2025-07-31T22:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

архангельское

шебекино

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Украинские дроны в четверг атаковали 11 населенных пунктов в семи муниципалитетах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Как рассказал глава региона, в районе посёлка Шамино три дрона ударили по грузовому автомобилю, ранены двое мужчин. "На участке автодороги Архангельское — Шамино вследствие удара дрона уничтожен огнём легковой автомобиль. Атаке дрона подвергся и город Шебекино — в частном доме повреждена кровля. В Валуйском округе в селе Двулучное дрон сдетонировал возле частного дома — выбиты окна и повреждён забор. В селе Карабаново от удара дрона пробита крыша жилого дома", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в Грайворонском округе в селе Смородино зафиксированы атаки трёх дронов, село Головчино атаковано одиним беспилотником. Атаке беспилотника подвергся посёлок Октябрьский Белгородского района. В посёлке Красная Яруга FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно, уточнил губернатор. "В Ракитянском районе посёлок Ракитное дважды атакован дронами… В селе Илёк-Кошары от удара дрона посечены фасад и забор частного домовладения. Два трактора, принадлежащие сельхозпредприятию, атакованы в районе села Волчья Александровка Волоконовского района", - заявил глава области.

https://ria.ru/20250731/vsu-2032536883.html

белгородская область

архангельское

шебекино

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происшествия, белгородская область, архангельское, шебекино, вячеслав гладков