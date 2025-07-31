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ВСУ атаковали 11 населенных пунктов в Белгородской области
ВСУ атаковали 11 населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 31.07.2025
ВСУ атаковали 11 населенных пунктов в Белгородской области
Украинские дроны в четверг атаковали 11 населенных пунктов в семи муниципалитетах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T22:44:00+03:00
2025-07-31T22:44:00+03:00
2025-07-31T22:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
архангельское
шебекино
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Украинские дроны в четверг атаковали 11 населенных пунктов в семи муниципалитетах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Как рассказал глава региона, в районе посёлка Шамино три дрона ударили по грузовому автомобилю, ранены двое мужчин. "На участке автодороги Архангельское — Шамино вследствие удара дрона уничтожен огнём легковой автомобиль. Атаке дрона подвергся и город Шебекино — в частном доме повреждена кровля. В Валуйском округе в селе Двулучное дрон сдетонировал возле частного дома — выбиты окна и повреждён забор. В селе Карабаново от удара дрона пробита крыша жилого дома", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в Грайворонском округе в селе Смородино зафиксированы атаки трёх дронов, село Головчино атаковано одиним беспилотником. Атаке беспилотника подвергся посёлок Октябрьский Белгородского района. В посёлке Красная Яруга FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно, уточнил губернатор. "В Ракитянском районе посёлок Ракитное дважды атакован дронами… В селе Илёк-Кошары от удара дрона посечены фасад и забор частного домовладения. Два трактора, принадлежащие сельхозпредприятию, атакованы в районе села Волчья Александровка Волоконовского района", - заявил глава области.
https://ria.ru/20250731/vsu-2032536883.html
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происшествия, белгородская область, архангельское, шебекино, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Архангельское, Шебекино, Вячеслав Гладков
ВСУ атаковали 11 населенных пунктов в Белгородской области
Гладков: украинские дроны атаковали семь муниципалитетов Белгородской области