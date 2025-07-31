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Артиллерия поразила пункт управления БПЛА ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 31.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:36 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/vsu-2032727543.html
Артиллерия поразила пункт управления БПЛА ВСУ в Харьковской области
Артиллерия поразила пункт управления БПЛА ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 31.07.2025
Артиллерия поразила пункт управления БПЛА ВСУ в Харьковской области
Расчёт гаубицы Д-30 Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Север" поразил скопление бензовозов и пункт управления БПЛА на северо-востоке Купянска... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T22:36:00+03:00
2025-07-31T22:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
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БЕЛГОРОД, 31 июл — РИА Новости. Расчёт гаубицы Д-30 Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Север" поразил скопление бензовозов и пункт управления БПЛА на северо-востоке Купянска Харьковской области, рассказал РИА Новости командир орудия с позывным "Сироп". "Расчетом уже было поражено более 200 боевиков, 15 пунктов управления БПЛА. Из последнего пораженного — скопление бензовозов на северо-востоке Купянска", — рассказал военнослужащий с позывным "Сироп". Всего батарея уничтожила более 600 боевиков пехоты, порядка 45 единиц БПЛА-гнезд, десяток единиц техники противника, такой как бензовозы, мотоблоки, мотоциклы. На данный момент батарея осуществляет и прикрытие штурмовых групп на подступах к Купянску. "Противник когда совершает накат, помогаем дымами прикрыть наш полк, Ленинградский полк", — рассказал командир взвода с позывным "Кеша". Оба военнослужащих имеют государственные награды за успешное выполнение боевых задач в зоне проведения СВО.
https://ria.ru/20250726/spetsoperatsiya-2031641959.html
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безопасность, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область
Артиллерия поразила пункт управления БПЛА ВСУ в Харьковской области

Расчет гаубицы Д-30 поразил бензовозы и пункт управления БПЛА под Купянском

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 31 июл — РИА Новости. Расчёт гаубицы Д-30 Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Север" поразил скопление бензовозов и пункт управления БПЛА на северо-востоке Купянска Харьковской области, рассказал РИА Новости командир орудия с позывным "Сироп".
"Расчетом уже было поражено более 200 боевиков, 15 пунктов управления БПЛА. Из последнего пораженного — скопление бензовозов на северо-востоке Купянска", — рассказал военнослужащий с позывным "Сироп".
Всего батарея уничтожила более 600 боевиков пехоты, порядка 45 единиц БПЛА-гнезд, десяток единиц техники противника, такой как бензовозы, мотоблоки, мотоциклы.
На данный момент батарея осуществляет и прикрытие штурмовых групп на подступах к Купянску.
"Противник когда совершает накат, помогаем дымами прикрыть наш полк, Ленинградский полк", — рассказал командир взвода с позывным "Кеша".
Оба военнослужащих имеют государственные награды за успешное выполнение боевых задач в зоне проведения СВО.
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