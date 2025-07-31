https://ria.ru/20250731/vsu-2032727543.html

Артиллерия поразила пункт управления БПЛА ВСУ в Харьковской области

Артиллерия поразила пункт управления БПЛА ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 31.07.2025

Артиллерия поразила пункт управления БПЛА ВСУ в Харьковской области

Расчёт гаубицы Д-30 Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Север" поразил скопление бензовозов и пункт управления БПЛА на северо-востоке Купянска... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T22:36:00+03:00

2025-07-31T22:36:00+03:00

2025-07-31T22:36:00+03:00

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БЕЛГОРОД, 31 июл — РИА Новости. Расчёт гаубицы Д-30 Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Север" поразил скопление бензовозов и пункт управления БПЛА на северо-востоке Купянска Харьковской области, рассказал РИА Новости командир орудия с позывным "Сироп". "Расчетом уже было поражено более 200 боевиков, 15 пунктов управления БПЛА. Из последнего пораженного — скопление бензовозов на северо-востоке Купянска", — рассказал военнослужащий с позывным "Сироп". Всего батарея уничтожила более 600 боевиков пехоты, порядка 45 единиц БПЛА-гнезд, десяток единиц техники противника, такой как бензовозы, мотоблоки, мотоциклы. На данный момент батарея осуществляет и прикрытие штурмовых групп на подступах к Купянску. "Противник когда совершает накат, помогаем дымами прикрыть наш полк, Ленинградский полк", — рассказал командир взвода с позывным "Кеша". Оба военнослужащих имеют государственные награды за успешное выполнение боевых задач в зоне проведения СВО.

https://ria.ru/20250726/spetsoperatsiya-2031641959.html

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безопасность, харьковская область