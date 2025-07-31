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В Белгородской области при атаке ВСУ на грузовик пострадали двое мужчин
В Белгородской области при атаке ВСУ на грузовик пострадали двое мужчин - РИА Новости, 31.07.2025
В Белгородской области при атаке ВСУ на грузовик пострадали двое мужчин
Три украинских дрона ударили по грузовому автомобилю в районе посёлка Шамино Шебекинского округа, ранены двое мужчин, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T22:06:00+03:00
2025-07-31T22:06:00+03:00
2025-07-31T22:32:00+03:00
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
белгород
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БЕЛГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Три украинских дрона ударили по грузовому автомобилю в районе посёлка Шамино Шебекинского округа, ранены двое мужчин, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В Шебекинском округе в районе посёлка Шамино три дрона ударили по грузовому автомобилю. Ранены двое мужчин. Бригада СМП доставила пострадавших с минно-взрывными травмами и баротравмами в городскую больницу №2 г. Белгорода, где врачи оказали им всю необходимую помощь. От предложенной госпитализации мужчины отказались, лечение будут проходить амбулаторно", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор уточнил, что транспортное средство полностью сгорело.
https://ria.ru/20250730/svo-2032333657.html
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В Белгородской области при атаке ВСУ на грузовик пострадали двое мужчин
Гладков: в Белгородской области при атаке ВСУ на грузовик пострадали двое мужчин