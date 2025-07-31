https://ria.ru/20250731/vsu-2032724903.html

В Белгородской области при атаке ВСУ на грузовик пострадали двое мужчин

В Белгородской области при атаке ВСУ на грузовик пострадали двое мужчин - РИА Новости, 31.07.2025

В Белгородской области при атаке ВСУ на грузовик пострадали двое мужчин

Три украинских дрона ударили по грузовому автомобилю в районе посёлка Шамино Шебекинского округа, ранены двое мужчин, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T22:06:00+03:00

2025-07-31T22:06:00+03:00

2025-07-31T22:32:00+03:00

происшествия

белгородская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

белгород

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БЕЛГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Три украинских дрона ударили по грузовому автомобилю в районе посёлка Шамино Шебекинского округа, ранены двое мужчин, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В Шебекинском округе в районе посёлка Шамино три дрона ударили по грузовому автомобилю. Ранены двое мужчин. Бригада СМП доставила пострадавших с минно-взрывными травмами и баротравмами в городскую больницу №2 г. Белгорода, где врачи оказали им всю необходимую помощь. От предложенной госпитализации мужчины отказались, лечение будут проходить амбулаторно", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор уточнил, что транспортное средство полностью сгорело.

https://ria.ru/20250730/svo-2032333657.html

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происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, белгород