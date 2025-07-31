https://ria.ru/20250731/vsu-2032721023.html

ВСУ препятствуют доставке помощи в прифронтовые села, заявила омбудсмен

ВСУ препятствуют доставке помощи в прифронтовые села, заявила омбудсмен - РИА Новости, 31.07.2025

ВСУ препятствуют доставке помощи в прифронтовые села, заявила омбудсмен

ВСУ при помощи дронов препятствуют доставке гуманитарных грузов жителям прифронтовых сел ЛНР, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T21:20:00+03:00

2025-07-31T21:20:00+03:00

2025-07-31T21:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

анна сорока

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 31 июл – РИА Новости. ВСУ при помощи дронов препятствуют доставке гуманитарных грузов жителям прифронтовых сел ЛНР, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока. "Сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека ЛНР не смогли доставить помощь в Тошковку - поселок, который украинские боевики превратили в руины еще в 2022 году. Тогда, используя мирных жителей как прикрытие, они вкопали технику на детской площадке и во дворе школы, а при отступлении заминировали все: от кладбища до колодцев. После отступления, с лисичанского направления, неоднократно подвергало зону бессмысленным обстрелам", - сообщила Сорока. Омбудсмен пояснила, что несмотря на то, что более 90% домов поселка разрушены или повреждены, люди остаются в населенном пункте. "Мы помогали им все это время, но сейчас ВСУ, понимая свои неутешительные перспективы, ужесточили террор. Они целенаправленно атакуют соцтранспорт - машины, подвозящие воду, социальные выплаты и гуманитарную помощь", - сообщила она.

https://ria.ru/20250731/kupjansk-2032503233.html

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луганская народная республика, анна сорока, вооруженные силы украины