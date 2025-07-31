https://ria.ru/20250731/vsu-2032689301.html
ВСУ повторно атаковали село в Белгородской области
ВСУ повторно атаковали село в Белгородской области - РИА Новости, 31.07.2025
ВСУ повторно атаковали село в Белгородской области
Дрон ВСУ повторно атаковал парковку коммерческого объекта в селе Никольское Белгородского района, ранены двое, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T18:27:00+03:00
2025-07-31T18:27:00+03:00
2025-07-31T18:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032673519_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_fc70e86c9ac636e42226491a497a3000.jpg
БЕЛГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Дрон ВСУ повторно атаковал парковку коммерческого объекта в селе Никольское Белгородского района, ранены двое, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранее глава области рассказал, что дроны ВСУ атаковали село Никольское Белгородского района. В результате атак двух дронов пострадали 6-летний ребёнок и мужчина. Кроме того, после удара беспилотников по парковке коммерческого объекта были ранены двое мужчин. "Парковка коммерческого объекта в Никольском повторно атакована беспилотником ВСУ. Ранены двое. По предварительной информации от медиков, один мужчина получил непроникающее слепое осколочное ранение грудной клетки, второй — осколочное ранение руки и ушибленную рану головы. Пострадавшие доставляются бригадой СМП в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор уточнил, что на парковке повреждены два легковых автомобиля.
https://ria.ru/20250730/svo-2032333657.html
белгородский район
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032673519_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_afe41dfa1a3d9d16016cd81252505808.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ повторно атаковали село в Белгородской области
Гладков: дрон ВСУ повторно атаковал парковку в Белгородской области, ранены двое