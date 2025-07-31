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ВСУ повторно атаковали село в Белгородской области - РИА Новости, 31.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:27 31.07.2025 (обновлено: 18:34 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/vsu-2032689301.html
ВСУ повторно атаковали село в Белгородской области
ВСУ повторно атаковали село в Белгородской области - РИА Новости, 31.07.2025
ВСУ повторно атаковали село в Белгородской области
Дрон ВСУ повторно атаковал парковку коммерческого объекта в селе Никольское Белгородского района, ранены двое, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T18:27:00+03:00
2025-07-31T18:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Дрон ВСУ повторно атаковал парковку коммерческого объекта в селе Никольское Белгородского района, ранены двое, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранее глава области рассказал, что дроны ВСУ атаковали село Никольское Белгородского района. В результате атак двух дронов пострадали 6-летний ребёнок и мужчина. Кроме того, после удара беспилотников по парковке коммерческого объекта были ранены двое мужчин. "Парковка коммерческого объекта в Никольском повторно атакована беспилотником ВСУ. Ранены двое. По предварительной информации от медиков, один мужчина получил непроникающее слепое осколочное ранение грудной клетки, второй — осколочное ранение руки и ушибленную рану головы. Пострадавшие доставляются бригадой СМП в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор уточнил, что на парковке повреждены два легковых автомобиля.
https://ria.ru/20250730/svo-2032333657.html
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происшествия, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ повторно атаковали село в Белгородской области

Гладков: дрон ВСУ повторно атаковал парковку в Белгородской области, ранены двое

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области. 31 июля 2025
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области. 31 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области. 31 июля 2025
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БЕЛГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Дрон ВСУ повторно атаковал парковку коммерческого объекта в селе Никольское Белгородского района, ранены двое, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее глава области рассказал, что дроны ВСУ атаковали село Никольское Белгородского района. В результате атак двух дронов пострадали 6-летний ребёнок и мужчина. Кроме того, после удара беспилотников по парковке коммерческого объекта были ранены двое мужчин.
"Парковка коммерческого объекта в Никольском повторно атакована беспилотником ВСУ. Ранены двое. По предварительной информации от медиков, один мужчина получил непроникающее слепое осколочное ранение грудной клетки, второй — осколочное ранение руки и ушибленную рану головы. Пострадавшие доставляются бригадой СМП в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что на парковке повреждены два легковых автомобиля.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородский районБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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