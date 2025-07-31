https://ria.ru/20250731/vsu-2032689301.html

ВСУ повторно атаковали село в Белгородской области

ВСУ повторно атаковали село в Белгородской области - РИА Новости, 31.07.2025

ВСУ повторно атаковали село в Белгородской области

Дрон ВСУ повторно атаковал парковку коммерческого объекта в селе Никольское Белгородского района, ранены двое, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T18:27:00+03:00

2025-07-31T18:27:00+03:00

2025-07-31T18:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

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вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Дрон ВСУ повторно атаковал парковку коммерческого объекта в селе Никольское Белгородского района, ранены двое, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранее глава области рассказал, что дроны ВСУ атаковали село Никольское Белгородского района. В результате атак двух дронов пострадали 6-летний ребёнок и мужчина. Кроме того, после удара беспилотников по парковке коммерческого объекта были ранены двое мужчин. "Парковка коммерческого объекта в Никольском повторно атакована беспилотником ВСУ. Ранены двое. По предварительной информации от медиков, один мужчина получил непроникающее слепое осколочное ранение грудной клетки, второй — осколочное ранение руки и ушибленную рану головы. Пострадавшие доставляются бригадой СМП в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор уточнил, что на парковке повреждены два легковых автомобиля.

https://ria.ru/20250730/svo-2032333657.html

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происшествия, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины