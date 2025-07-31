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В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали трое мужчин и ребенок - РИА Новости, 31.07.2025
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17:23 31.07.2025 (обновлено: 17:31 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/vsu-2032673268.html
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали трое мужчин и ребенок
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали трое мужчин и ребенок - РИА Новости, 31.07.2025
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали трое мужчин и ребенок
Трое мужчин и 6-летний ребенок ранены в селе Никольское Белгородского района в результате ударов украинских дронов, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T17:23:00+03:00
2025-07-31T17:31:00+03:00
происшествия
белгородская область
специальная военная операция на украине
белгородский район
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Трое мужчин и 6-летний ребенок ранены в селе Никольское Белгородского района в результате ударов украинских дронов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Под ударами ВСУ село Никольское Белгородского района. Ранены 4 мирных жителя. В результате атак двух дронов пострадали 6-летний ребёнок и мужчина. Врачи детской областной клинической больницы оказали мальчику с баротравмой всю необходимую помощь, лечение продолжит амбулаторно. Мужчину с ушибом ноги и баротравмой бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор уточнил, что в селе в трёх многоквартирных домах повреждены фасады и остекление квартир. Кроме того, осколками посечены 2 легковых автомобиля. По его словам, в результате удара беспилотников по парковке коммерческого объекта ранены двое мужчин."У одного множественные осколочные ранения ног, у второго — непроникающее осколочное ранение головы. Бойцы "Орлана" оказали им первую помощь и передали бригаде СМП. В настоящее время оба пострадавших доставляются в городскую больницу №2 г. Белгорода. На месте атаки повреждены 4 легковых автомобиля и фасад здания", - добавил глава региона.
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происшествия, белгородская область, белгородский район, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Белгородский район, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали трое мужчин и ребенок

Гладков: в Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ ранены трое мужчин и ребенок

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Трое мужчин и 6-летний ребенок ранены в селе Никольское Белгородского района в результате ударов украинских дронов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Под ударами ВСУ село Никольское Белгородского района. Ранены 4 мирных жителя. В результате атак двух дронов пострадали 6-летний ребёнок и мужчина. Врачи детской областной клинической больницы оказали мальчику с баротравмой всю необходимую помощь, лечение продолжит амбулаторно. Мужчину с ушибом ноги и баротравмой бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что в селе в трёх многоквартирных домах повреждены фасады и остекление квартир. Кроме того, осколками посечены 2 легковых автомобиля. По его словам, в результате удара беспилотников по парковке коммерческого объекта ранены двое мужчин.
"У одного множественные осколочные ранения ног, у второго — непроникающее осколочное ранение головы. Бойцы "Орлана" оказали им первую помощь и передали бригаде СМП. В настоящее время оба пострадавших доставляются в городскую больницу №2 г. Белгорода. На месте атаки повреждены 4 легковых автомобиля и фасад здания", - добавил глава региона.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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