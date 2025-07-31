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В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал сотрудник предприятия
В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал сотрудник предприятия - РИА Новости, 31.07.2025
В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал сотрудник предприятия
При атаке дрона ВСУ по территории предприятия в Курской области получил ранение работник организации, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T16:44:00+03:00
2025-07-31T16:44:00+03:00
2025-07-31T17:26:00+03:00
происшествия
рыльский район
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
александр хинштейн
курская область
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КУРСК, 31 июл — РИА Новости. При атаке дрона ВСУ по территории предприятия в Курской области получил ранение работник организации, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram."Атаки украинских преступников продолжаются. Сегодня вражеский беспилотник ударил по территории ООО "Знаменское" в селе Дурово Рыльского района. В результате атаки ранен сотрудник предприятия. У 33-летнего мужчины осколочное ранение левого бедра", — уточнил он.Мужчину доставили в Курскую областную больницу.Также повреждения получили административное здание предприятия, две служебные легковушки и забор. "Уважаемые жители, враг продолжает варварски атаковать нашу территорию. Пожалуйста, будьте крайне бдительны и не пренебрегайте мерами безопасности", — добавил Хинштейн.Украинские боевики ежедневно обстреливают населенные пункты приграничных российских регионов. Силы ПВО сбивают большинство дронов противника.
https://ria.ru/20250729/dron-2032240200.html
https://ria.ru/20250725/bastrykin-2031295672.html
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происшествия, рыльский район, вооруженные силы украины, александр хинштейн, курская область
Происшествия, Рыльский район, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Александр Хинштейн, Курская область
В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал сотрудник предприятия
Хинштейн: житель Курской области получил осколочное ранение при атаке дрона ВСУ