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В Брянской области при атаке дронов ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 31.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:23 31.07.2025 (обновлено: 16:26 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/vsu-2032649520.html
В Брянской области при атаке дронов ВСУ пострадал мирный житель
В Брянской области при атаке дронов ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 31.07.2025
В Брянской области при атаке дронов ВСУ пострадал мирный житель
Мирный житель ранен в результате атаки дронов-камикадзе на село Случевск Погарского района Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T16:23:00+03:00
2025-07-31T16:26:00+03:00
брянская область
происшествия
мирный
специальная военная операция на украине
погарский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
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ТУЛА, 31 июл – РИА Новости. Мирный житель ранен в результате атаки дронов-камикадзе на село Случевск Погарского района Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале."ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Случевск Погарского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен мирный житель", - говорится в сообщении.Как уточнил Богомаз, мужчину доставили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь.
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брянская область
мирный
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брянская область, происшествия, мирный, погарский район, александр богомаз, вооруженные силы украины
Брянская область, Происшествия, Мирный, Специальная военная операция на Украине, Погарский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
В Брянской области при атаке дронов ВСУ пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал при атаке дронов-камикадзе на село в Брянской области

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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ТУЛА, 31 июл – РИА Новости. Мирный житель ранен в результате атаки дронов-камикадзе на село Случевск Погарского района Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Случевск Погарского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен мирный житель", - говорится в сообщении.
Как уточнил Богомаз, мужчину доставили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьПроисшествияМирныйПогарский районАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
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