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В Брянской области при атаке дронов ВСУ пострадал мирный житель
В Брянской области при атаке дронов ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 31.07.2025
В Брянской области при атаке дронов ВСУ пострадал мирный житель
Мирный житель ранен в результате атаки дронов-камикадзе на село Случевск Погарского района Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T16:23:00+03:00
2025-07-31T16:23:00+03:00
2025-07-31T16:26:00+03:00
брянская область
происшествия
мирный
специальная военная операция на украине
погарский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
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ТУЛА, 31 июл – РИА Новости. Мирный житель ранен в результате атаки дронов-камикадзе на село Случевск Погарского района Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале."ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Случевск Погарского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен мирный житель", - говорится в сообщении.Как уточнил Богомаз, мужчину доставили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь.
https://ria.ru/20250726/bespilotnik-2031565592.html
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брянская область, происшествия, мирный, погарский район, александр богомаз, вооруженные силы украины
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В Брянской области при атаке дронов ВСУ пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал при атаке дронов-камикадзе на село в Брянской области