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ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 31.07.2025
ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий "Днепра" за сутки
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 70 военных Украины, артиллерийское орудие, девять станций радиоэлектронной борьбы, четыре... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T12:10:00+03:00
2025-07-31T12:10:00+03:00
2025-07-31T12:11:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 70 военных Украины, артиллерийское орудие, девять станций радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и два склада материальных средств, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Григоровка, Новоандреевка Запорожской области, Антоновка и Ольговка Херсонской области. Противник потерял до 70 военнослужащих, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и девять станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены четыре склада боеприпасов и два склада материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Запорожская область, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий группировки "Днепр" за сутки