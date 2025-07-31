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ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий "Днепра" за сутки

ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 31.07.2025

ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий "Днепра" за сутки

Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 70 военных Украины, артиллерийское орудие, девять станций радиоэлектронной борьбы, четыре... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T12:10:00+03:00

2025-07-31T12:10:00+03:00

2025-07-31T12:11:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 70 военных Украины, артиллерийское орудие, девять станций радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и два склада материальных средств, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Григоровка, Новоандреевка Запорожской области, Антоновка и Ольговка Херсонской области. Противник потерял до 70 военнослужащих, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и девять станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены четыре склада боеприпасов и два склада материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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безопасность, вооруженные силы украины, херсонская область , запорожская область, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)