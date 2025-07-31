https://ria.ru/20250731/vsu-2032545702.html

В ДНР рассказали о потерях ВСУ в Часовом Яре

В ДНР рассказали о потерях ВСУ в Часовом Яре - РИА Новости, 31.07.2025

В ДНР рассказали о потерях ВСУ в Часовом Яре

Десятки тысяч военнослужащих ВСУ погибли, пытаясь противостоять подразделениям российских войск в Часовом Яре в Донецкой Народной Республике, сообщил советник... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T11:56:00+03:00

2025-07-31T11:56:00+03:00

2025-07-31T11:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

часов яр

константиновка

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Десятки тысяч военнослужащих ВСУ погибли, пытаясь противостоять подразделениям российских войск в Часовом Яре в Донецкой Народной Республике, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Он отметил, что Часов Яр был ключевой точкой в обороне ВСУ, поскольку город находится на доминирующей высоте, которая "доминирует на многие десятки километров, особенно в сторону Константиновки и в сторону агломерации Славянск-Краматорск, поэтому противник долгое время держался за эту высоту и бросал сюда очень большие резервы". "На часовоярское направление и на красноармейское направление было переброшено самое большое и самое боеспособное подразделение ВСУ, которое находилось на запорожском направлении. И оно было тоже перемолото. По различным цифрам нашей разведки мы знаем, что там погибли, т.е. потери именно в "двухсотых" - это десятки тысяч военнослужащих вооруженных формирований Украины", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала. Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило, что подразделения "Южной" группировкой войск взяли под контроль город Часов Яр.

https://ria.ru/20250731/marochko-2032540504.html

донецкая народная республика

часов яр

константиновка

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донецкая народная республика, часов яр, константиновка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)