Рейтинг@Mail.ru
В ДНР рассказали о потерях ВСУ в Часовом Яре - РИА Новости, 31.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:56 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/vsu-2032545702.html
В ДНР рассказали о потерях ВСУ в Часовом Яре
В ДНР рассказали о потерях ВСУ в Часовом Яре - РИА Новости, 31.07.2025
В ДНР рассказали о потерях ВСУ в Часовом Яре
Десятки тысяч военнослужащих ВСУ погибли, пытаясь противостоять подразделениям российских войск в Часовом Яре в Донецкой Народной Республике, сообщил советник... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T11:56:00+03:00
2025-07-31T11:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
часов яр
константиновка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004764566_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_765c464b8590d9417a54f318ca6c19c5.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Десятки тысяч военнослужащих ВСУ погибли, пытаясь противостоять подразделениям российских войск в Часовом Яре в Донецкой Народной Республике, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Он отметил, что Часов Яр был ключевой точкой в обороне ВСУ, поскольку город находится на доминирующей высоте, которая "доминирует на многие десятки километров, особенно в сторону Константиновки и в сторону агломерации Славянск-Краматорск, поэтому противник долгое время держался за эту высоту и бросал сюда очень большие резервы". "На часовоярское направление и на красноармейское направление было переброшено самое большое и самое боеспособное подразделение ВСУ, которое находилось на запорожском направлении. И оно было тоже перемолото. По различным цифрам нашей разведки мы знаем, что там погибли, т.е. потери именно в "двухсотых" - это десятки тысяч военнослужащих вооруженных формирований Украины", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала. Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило, что подразделения "Южной" группировкой войск взяли под контроль город Часов Яр.
https://ria.ru/20250731/marochko-2032540504.html
донецкая народная республика
часов яр
константиновка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004764566_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_3f2f9e974abc1ac00c14be96a883382f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, часов яр, константиновка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Часов Яр, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В ДНР рассказали о потерях ВСУ в Часовом Яре

Советник главы ДНР Кимаковский: десятки тысяч военных ВСУ погибли в Часовом Яре

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Десятки тысяч военнослужащих ВСУ погибли, пытаясь противостоять подразделениям российских войск в Часовом Яре в Донецкой Народной Республике, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
Он отметил, что Часов Яр был ключевой точкой в обороне ВСУ, поскольку город находится на доминирующей высоте, которая "доминирует на многие десятки километров, особенно в сторону Константиновки и в сторону агломерации Славянск-Краматорск, поэтому противник долгое время держался за эту высоту и бросал сюда очень большие резервы".
"На часовоярское направление и на красноармейское направление было переброшено самое большое и самое боеспособное подразделение ВСУ, которое находилось на запорожском направлении. И оно было тоже перемолото. По различным цифрам нашей разведки мы знаем, что там погибли, т.е. потери именно в "двухсотых" - это десятки тысяч военнослужащих вооруженных формирований Украины", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.
Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило, что подразделения "Южной" группировкой войск взяли под контроль город Часов Яр.
Боевая работа расчета РСЗО - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Марочко: за Часовым Яром для ВС России открываются три направления
11:35
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЧасов ЯрКонстантиновкаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала