https://ria.ru/20250731/vsu-2032545702.html
В ДНР рассказали о потерях ВСУ в Часовом Яре
В ДНР рассказали о потерях ВСУ в Часовом Яре - РИА Новости, 31.07.2025
В ДНР рассказали о потерях ВСУ в Часовом Яре
Десятки тысяч военнослужащих ВСУ погибли, пытаясь противостоять подразделениям российских войск в Часовом Яре в Донецкой Народной Республике, сообщил советник... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T11:56:00+03:00
2025-07-31T11:56:00+03:00
2025-07-31T11:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
часов яр
константиновка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004764566_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_765c464b8590d9417a54f318ca6c19c5.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Десятки тысяч военнослужащих ВСУ погибли, пытаясь противостоять подразделениям российских войск в Часовом Яре в Донецкой Народной Республике, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Он отметил, что Часов Яр был ключевой точкой в обороне ВСУ, поскольку город находится на доминирующей высоте, которая "доминирует на многие десятки километров, особенно в сторону Константиновки и в сторону агломерации Славянск-Краматорск, поэтому противник долгое время держался за эту высоту и бросал сюда очень большие резервы". "На часовоярское направление и на красноармейское направление было переброшено самое большое и самое боеспособное подразделение ВСУ, которое находилось на запорожском направлении. И оно было тоже перемолото. По различным цифрам нашей разведки мы знаем, что там погибли, т.е. потери именно в "двухсотых" - это десятки тысяч военнослужащих вооруженных формирований Украины", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала. Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило, что подразделения "Южной" группировкой войск взяли под контроль город Часов Яр.
https://ria.ru/20250731/marochko-2032540504.html
донецкая народная республика
часов яр
константиновка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004764566_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_3f2f9e974abc1ac00c14be96a883382f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, часов яр, константиновка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Часов Яр, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В ДНР рассказали о потерях ВСУ в Часовом Яре
Советник главы ДНР Кимаковский: десятки тысяч военных ВСУ погибли в Часовом Яре