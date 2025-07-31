Белгородский губернатор рассказал об атаках ВСУ за сутки
ВСУ атаковали Белгородскую область беспилотниками более 70 раз за сутки
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 10 районов Белгородской области более 70 беспилотниками, пять мирных жителей обратились за медицинской помощью, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, за минувшие сутки 33 населенных пункта попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 28 снарядов и зафиксированы атаки 77 беспилотников, из них 31 дрон был сбит и подавлен. За отчетный период различные разрушения выявлены в 18 частных домовладениях, трех социальных и двух коммерческих объектах, сельхозпредприятии, административном здании, двух тракторах и 14 транспортных средствах.
"Над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО сбиты 5 беспилотников самолётного типа. Последствий нет. В Белгородском районе по посёлку Октябрьский, сёлам Нечаевка, Никольское и Ясные Зори совершены атаки 7 беспилотников, 4 из которых сбиты и подавлены. Ранены три мирных жителя", - написал Гладков.
Он добавил, что в Борисовском районе три села атакованы по одному беспилотнику, Валуйский округ атакован 24 дронами, 4 из которых сбиты и подавлены. По данным главы области, над Вейделевским и Прохоровским районами системой ПВО сбиты 3 беспилотника самолётного типа, в Волоконовском районе три хутора атакованы по одному БПЛА. В Грайворонском округе выпущено 11 боеприпасов и совершены атаки 3 беспилотников, в четверг утром в больницу самостоятельно обратился мужчина, пострадавший в селе Дунайка 29 июля, уточнил губернатор.
"В Краснояружском районе посёлки… подверглись 4 обстрелам, в ходе которых выпущено 10 боеприпасов, и атакам 16 БПЛА, 3 из которых сбиты… В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Вознесеновка, Маломихайловка, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка подверглись 3 обстрелам с применением 7 боеприпасов и атакам 13 беспилотников, 12 из которых сбиты и подавлены. После обстрела города Шебекино в Шебекинскую ЦРБ обратился мужчина с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями плеча и ноги", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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