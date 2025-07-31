https://ria.ru/20250731/vsu-2032541809.html

Белгородский губернатор рассказал об атаках ВСУ за сутки

Белгородский губернатор рассказал об атаках ВСУ за сутки - РИА Новости, 31.07.2025

Белгородский губернатор рассказал об атаках ВСУ за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 10 районов Белгородской области более 70 беспилотниками, пять мирных жителей обратились за медицинской помощью,... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T11:40:00+03:00

2025-07-31T11:40:00+03:00

2025-07-31T11:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

россия

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 10 районов Белгородской области более 70 беспилотниками, пять мирных жителей обратились за медицинской помощью, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, за минувшие сутки 33 населенных пункта попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 28 снарядов и зафиксированы атаки 77 беспилотников, из них 31 дрон был сбит и подавлен. За отчетный период различные разрушения выявлены в 18 частных домовладениях, трех социальных и двух коммерческих объектах, сельхозпредприятии, административном здании, двух тракторах и 14 транспортных средствах. "Над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО сбиты 5 беспилотников самолётного типа. Последствий нет. В Белгородском районе по посёлку Октябрьский, сёлам Нечаевка, Никольское и Ясные Зори совершены атаки 7 беспилотников, 4 из которых сбиты и подавлены. Ранены три мирных жителя", - написал Гладков. Он добавил, что в Борисовском районе три села атакованы по одному беспилотнику, Валуйский округ атакован 24 дронами, 4 из которых сбиты и подавлены. По данным главы области, над Вейделевским и Прохоровским районами системой ПВО сбиты 3 беспилотника самолётного типа, в Волоконовском районе три хутора атакованы по одному БПЛА. В Грайворонском округе выпущено 11 боеприпасов и совершены атаки 3 беспилотников, в четверг утром в больницу самостоятельно обратился мужчина, пострадавший в селе Дунайка 29 июля, уточнил губернатор. "В Краснояружском районе посёлки… подверглись 4 обстрелам, в ходе которых выпущено 10 боеприпасов, и атакам 16 БПЛА, 3 из которых сбиты… В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Вознесеновка, Маломихайловка, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка подверглись 3 обстрелам с применением 7 боеприпасов и атакам 13 беспилотников, 12 из которых сбиты и подавлены. После обстрела города Шебекино в Шебекинскую ЦРБ обратился мужчина с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями плеча и ноги", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250730/ukraina-2032235759.html

https://ria.ru/20250731/lazareva-2032484652.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины