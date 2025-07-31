ВСУ атаковали Белгородскую область дронами, есть пострадавшие
При атаке дронов ВСУ пострадали три жителя Белгородской области
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 31 июл — РИА Новости. Украинские войска атаковали Белгородскую область беспилотниками, пострадали мирные жители, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
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"Движущийся в районе села Архангельское Шебекинского округа легковой автомобиль атакован дроном ВСУ. Ранен мирный житель. Мужчину с баротравмой и осколочными ранениями головы, предплечья и рук глава поселения доставил в Шебекинскую ЦРБ. Медики оказывают ему всю необходимую помощь", — написал он.
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоселок Октябрьский Белгородского района атакован беспилотниками ВСУ
Поселок Октябрьский Белгородского района атакован беспилотниками ВСУ
В Белгородском районе пострадали два жителя поселка Октябрьский. Одного из них с поверхностными осколочными ранениями живота доставили в районную больницу, госпитализация не потребовалась. Еще один мужчина с баротравмой обратился к медикам самостоятельно.
При атаках в Октябрьском повреждения получили коммерческий объект и частное домовладение. В Архангельском сгорел атакованный автомобиль.
ВСУ атаковали Белгородскую область дронами более 70 раз за сутки, атакам подверглись десять районов. Украинские боевики ежедневно наносят удары по гражданским объектам в приграничных регионах. ВС России в ответ бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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