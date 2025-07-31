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ВСУ атаковали Белгородскую область дронами, есть пострадавшие - РИА Новости, 31.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:22 31.07.2025 (обновлено: 13:55 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/vsu-2032536883.html
ВСУ атаковали Белгородскую область дронами, есть пострадавшие
ВСУ атаковали Белгородскую область дронами, есть пострадавшие - РИА Новости, 31.07.2025
ВСУ атаковали Белгородскую область дронами, есть пострадавшие
Украинские войска атаковали Белгородскую область беспилотниками, пострадали мирные жители, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T11:22:00+03:00
2025-07-31T13:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
октябрьский
белгородская область
архангельское
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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БЕЛГОРОД, 31 июл — РИА Новости. Украинские войска атаковали Белгородскую область беспилотниками, пострадали мирные жители, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Движущийся в районе села Архангельское Шебекинского округа легковой автомобиль атакован дроном ВСУ. Ранен мирный житель. Мужчину с баротравмой и осколочными ранениями головы, предплечья и рук глава поселения доставил в Шебекинскую ЦРБ. Медики оказывают ему всю необходимую помощь", — написал он.В Белгородском районе пострадали два жителя поселка Октябрьский. Одного из них с поверхностными осколочными ранениями живота доставили в районную больницу, госпитализация не потребовалась. Еще один мужчина с баротравмой обратился к медикам самостоятельно.При атаках в Октябрьском повреждения получили коммерческий объект и частное домовладение. В Архангельском сгорел атакованный автомобиль.ВСУ атаковали Белгородскую область дронами более 70 раз за сутки, атакам подверглись десять районов. Украинские боевики ежедневно наносят удары по гражданским объектам в приграничных регионах. ВС России в ответ бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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октябрьский
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происшествия, октябрьский, белгородская область, архангельское, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Октябрьский, Белгородская область, Архангельское, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
ВСУ атаковали Белгородскую область дронами, есть пострадавшие

При атаке дронов ВСУ пострадали три жителя Белгородской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 31 июл — РИА Новости. Украинские войска атаковали Белгородскую область беспилотниками, пострадали мирные жители, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«
"Движущийся в районе села Архангельское Шебекинского округа легковой автомобиль атакован дроном ВСУ. Ранен мирный житель. Мужчину с баротравмой и осколочными ранениями головы, предплечья и рук глава поселения доставил в Шебекинскую ЦРБ. Медики оказывают ему всю необходимую помощь", — написал он.
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоселок Октябрьский Белгородского района атакован беспилотниками ВСУ
Посёлок Октябрьский Белгородского района атакован беспилотниками ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Поселок Октябрьский Белгородского района атакован беспилотниками ВСУ
В Белгородском районе пострадали два жителя поселка Октябрьский. Одного из них с поверхностными осколочными ранениями живота доставили в районную больницу, госпитализация не потребовалась. Еще один мужчина с баротравмой обратился к медикам самостоятельно.
При атаках в Октябрьском повреждения получили коммерческий объект и частное домовладение. В Архангельском сгорел атакованный автомобиль.
ВСУ атаковали Белгородскую область дронами более 70 раз за сутки, атакам подверглись десять районов. Украинские боевики ежедневно наносят удары по гражданским объектам в приграничных регионах. ВС России в ответ бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияОктябрьскийБелгородская областьАрхангельскоеВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссия
 
 
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