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ВСУ атаковали Белгородскую область дронами, есть пострадавшие

ВСУ атаковали Белгородскую область дронами, есть пострадавшие - РИА Новости, 31.07.2025

ВСУ атаковали Белгородскую область дронами, есть пострадавшие

Украинские войска атаковали Белгородскую область беспилотниками, пострадали мирные жители, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T11:22:00+03:00

2025-07-31T11:22:00+03:00

2025-07-31T13:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОД, 31 июл — РИА Новости. Украинские войска атаковали Белгородскую область беспилотниками, пострадали мирные жители, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Движущийся в районе села Архангельское Шебекинского округа легковой автомобиль атакован дроном ВСУ. Ранен мирный житель. Мужчину с баротравмой и осколочными ранениями головы, предплечья и рук глава поселения доставил в Шебекинскую ЦРБ. Медики оказывают ему всю необходимую помощь", — написал он.В Белгородском районе пострадали два жителя поселка Октябрьский. Одного из них с поверхностными осколочными ранениями живота доставили в районную больницу, госпитализация не потребовалась. Еще один мужчина с баротравмой обратился к медикам самостоятельно.При атаках в Октябрьском повреждения получили коммерческий объект и частное домовладение. В Архангельском сгорел атакованный автомобиль.ВСУ атаковали Белгородскую область дронами более 70 раз за сутки, атакам подверглись десять районов. Украинские боевики ежедневно наносят удары по гражданским объектам в приграничных регионах. ВС России в ответ бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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