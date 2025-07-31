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ВС России взяли в плен около 50 солдат ВСУ за время освобождения Часова Яра - РИА Новости, 31.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:41 31.07.2025 (обновлено: 12:50 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/vsu--2032563513.html
ВС России взяли в плен около 50 солдат ВСУ за время освобождения Часова Яра
ВС России взяли в плен около 50 солдат ВСУ за время освобождения Часова Яра - РИА Новости, 31.07.2025
ВС России взяли в плен около 50 солдат ВСУ за время освобождения Часова Яра
Российские бойцы взяли в плен около 50 украинских военнослужащих за время освобождения Часова Яра, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T12:41:00+03:00
2025-07-31T12:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российские бойцы взяли в плен около 50 украинских военнослужащих за время освобождения Часова Яра, сообщило Минобороны РФ."Зачищено от противника более 4200 зданий и сооружений, взято в плен около 50 украинских военнослужащих, уничтожено свыше 30 орудий полевой артиллерии и 70 расчетов БПЛА", - приводятся подробности операции по освобождению Часова Яра.Продвижение российских войск к Часову Яру началось в конце весны 2024 года, об освобождении города Минобороны сообщило в четверг утром.
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безопасность, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия
ВС России взяли в плен около 50 солдат ВСУ за время освобождения Часова Яра

МО: ВС России взяли в плен около 50 солдат ВСУ за время освобождения Часова Яра

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Град"
Боевая работа расчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российские бойцы взяли в плен около 50 украинских военнослужащих за время освобождения Часова Яра, сообщило Минобороны РФ.
"Зачищено от противника более 4200 зданий и сооружений, взято в плен около 50 украинских военнослужащих, уничтожено свыше 30 орудий полевой артиллерии и 70 расчетов БПЛА", - приводятся подробности операции по освобождению Часова Яра.
Продвижение российских войск к Часову Яру началось в конце весны 2024 года, об освобождении города Минобороны сообщило в четверг утром.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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