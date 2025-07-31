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ВС России взяли в плен около 50 солдат ВСУ за время освобождения Часова Яра

ВС России взяли в плен около 50 солдат ВСУ за время освобождения Часова Яра - РИА Новости, 31.07.2025

ВС России взяли в плен около 50 солдат ВСУ за время освобождения Часова Яра

Российские бойцы взяли в плен около 50 украинских военнослужащих за время освобождения Часова Яра, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T12:41:00+03:00

2025-07-31T12:41:00+03:00

2025-07-31T12:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российские бойцы взяли в плен около 50 украинских военнослужащих за время освобождения Часова Яра, сообщило Минобороны РФ."Зачищено от противника более 4200 зданий и сооружений, взято в плен около 50 украинских военнослужащих, уничтожено свыше 30 орудий полевой артиллерии и 70 расчетов БПЛА", - приводятся подробности операции по освобождению Часова Яра.Продвижение российских войск к Часову Яру началось в конце весны 2024 года, об освобождении города Минобороны сообщило в четверг утром.

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безопасность, вооруженные силы украины, россия