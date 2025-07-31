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ВСУ потеряли до 150 военных в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 31.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:06 31.07.2025 (обновлено: 12:21 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/vsu--2032553690.html
ВСУ потеряли до 150 военных в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли до 150 военных в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 31.07.2025
ВСУ потеряли до 150 военных в зоне действий "Юга" за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 150 украинских военнослужащих и два артиллерийских орудия за сутки, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T12:06:00+03:00
2025-07-31T12:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
часов яр
дзержинск (донецкая область)
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 150 украинских военнослужащих и два артиллерийских орудия за сутки, сообщили в Минобороны России."Противник потерял до 150 военнослужащих, два автомобиля и два артиллерийских орудия. Уничтожены два склада боеприпасов",- говорится в сводке.Отмечается, что подразделения "Южной" группировки войск в результате активных боевых действий освободили город Часов Яр Донецкой Народной Республики, нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Иванополье и Константиновка Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
часов яр
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, часов яр, дзержинск (донецкая область), министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Часов Яр, Дзержинск (Донецкая область), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли до 150 военных в зоне действий "Юга" за сутки

ВСУ потеряли до 150 военных в зоне действий группировки "Юг" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Град"
Боевая работа расчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета РСЗО "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 150 украинских военнослужащих и два артиллерийских орудия за сутки, сообщили в Минобороны России.
"Противник потерял до 150 военнослужащих, два автомобиля и два артиллерийских орудия. Уничтожены два склада боеприпасов",- говорится в сводке.
Отмечается, что подразделения "Южной" группировки войск в результате активных боевых действий освободили город Часов Яр Донецкой Народной Республики, нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Иванополье и Константиновка Донецкой Народной Республики.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныЧасов ЯрДзержинск (Донецкая область)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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