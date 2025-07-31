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ВСУ потеряли до 150 военных в зоне действий "Юга" за сутки

ВСУ потеряли до 150 военных в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 31.07.2025

ВСУ потеряли до 150 военных в зоне действий "Юга" за сутки

Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 150 украинских военнослужащих и два артиллерийских орудия за сутки, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T12:06:00+03:00

2025-07-31T12:06:00+03:00

2025-07-31T12:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

вооруженные силы украины

часов яр

дзержинск (донецкая область)

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 150 украинских военнослужащих и два артиллерийских орудия за сутки, сообщили в Минобороны России."Противник потерял до 150 военнослужащих, два автомобиля и два артиллерийских орудия. Уничтожены два склада боеприпасов",- говорится в сводке.Отмечается, что подразделения "Южной" группировки войск в результате активных боевых действий освободили город Часов Яр Донецкой Народной Республики, нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Иванополье и Константиновка Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика

часов яр

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, часов яр, дзержинск (донецкая область), министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность