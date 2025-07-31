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Белоусов провел встречу с министром обороны Сирии - РИА Новости, 31.07.2025
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16:34 31.07.2025 (обновлено: 16:42 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/vstrecha-2032653059.html
Белоусов провел встречу с министром обороны Сирии
Белоусов провел встречу с министром обороны Сирии - РИА Новости, 31.07.2025
Белоусов провел встречу с министром обороны Сирии
Главы Минобороны России и Сирии встретились в Москве и обсудили перспективы взаимодействия, а также ситуацию на Ближнем Востоке, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.07.2025
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андрей белоусов
ближний восток
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Главы Минобороны России и Сирии встретились в Москве и обсудили перспективы взаимодействия, а также ситуацию на Ближнем Востоке, сообщили в Минобороны РФ."Тридцать первого июля 2025 года в Москве министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел встречу с министром обороны переходного правительства Сирийской Арабской Республики дивизионным генералом Мархафом Абу Касром. В ходе переговоров стороны обсудили перспективы взаимодействия по линии оборонных ведомств и ситуацию в Ближневосточном регионе", - говорится в сообщении.
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сирия, москва, россия, андрей белоусов, ближний восток, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Сирия, Москва, Россия, Андрей Белоусов, Ближний Восток, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
Белоусов провел встречу с министром обороны Сирии

Белоусов провел встречу с министром обороны Сирии Мархафом Абу Касром

© Фото : Минобороны РоссииМинистр обороны России Андрей Белоусов во время встречи с министром обороны переходного правительства Сирии дивизионным генералом Мархафом Абу Касром
Министр обороны России Андрей Белоусов во время встречи с министром обороны переходного правительства Сирии дивизионным генералом Мархафом Абу Касром - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Фото : Минобороны России
Министр обороны России Андрей Белоусов во время встречи с министром обороны переходного правительства Сирии дивизионным генералом Мархафом Абу Касром
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Главы Минобороны России и Сирии встретились в Москве и обсудили перспективы взаимодействия, а также ситуацию на Ближнем Востоке, сообщили в Минобороны РФ.
"Тридцать первого июля 2025 года в Москве министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел встречу с министром обороны переходного правительства Сирийской Арабской Республики дивизионным генералом Мархафом Абу Касром. В ходе переговоров стороны обсудили перспективы взаимодействия по линии оборонных ведомств и ситуацию в Ближневосточном регионе", - говорится в сообщении.
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СирияМоскваРоссияАндрей БелоусовБлижний ВостокМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В мире
 
 
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