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Белоусов провел встречу с министром обороны Сирии
Белоусов провел встречу с министром обороны Сирии - РИА Новости, 31.07.2025
Белоусов провел встречу с министром обороны Сирии
Главы Минобороны России и Сирии встретились в Москве и обсудили перспективы взаимодействия, а также ситуацию на Ближнем Востоке, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T16:34:00+03:00
2025-07-31T16:34:00+03:00
2025-07-31T16:42:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Главы Минобороны России и Сирии встретились в Москве и обсудили перспективы взаимодействия, а также ситуацию на Ближнем Востоке, сообщили в Минобороны РФ."Тридцать первого июля 2025 года в Москве министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел встречу с министром обороны переходного правительства Сирийской Арабской Республики дивизионным генералом Мархафом Абу Касром. В ходе переговоров стороны обсудили перспективы взаимодействия по линии оборонных ведомств и ситуацию в Ближневосточном регионе", - говорится в сообщении.
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Сирия, Москва, Россия, Андрей Белоусов, Ближний Восток, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
Белоусов провел встречу с министром обороны Сирии
Белоусов провел встречу с министром обороны Сирии Мархафом Абу Касром