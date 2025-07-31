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Белоусов провел встречу с министром обороны Сирии

Белоусов провел встречу с министром обороны Сирии - РИА Новости, 31.07.2025

Белоусов провел встречу с министром обороны Сирии

Главы Минобороны России и Сирии встретились в Москве и обсудили перспективы взаимодействия, а также ситуацию на Ближнем Востоке, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T16:34:00+03:00

2025-07-31T16:34:00+03:00

2025-07-31T16:42:00+03:00

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ближний восток

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Главы Минобороны России и Сирии встретились в Москве и обсудили перспективы взаимодействия, а также ситуацию на Ближнем Востоке, сообщили в Минобороны РФ."Тридцать первого июля 2025 года в Москве министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел встречу с министром обороны переходного правительства Сирийской Арабской Республики дивизионным генералом Мархафом Абу Касром. В ходе переговоров стороны обсудили перспективы взаимодействия по линии оборонных ведомств и ситуацию в Ближневосточном регионе", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250731/lavrov-2032556916.html

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сирия, москва, россия, андрей белоусов, ближний восток, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире