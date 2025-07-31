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ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК на Украине
ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК на Украине - РИА Новости, 31.07.2025
ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК на Украине
Российские Вооружённые силы нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям ВПК Украины, военному аэродрому, складу боеприпасов и... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T12:05:00+03:00
2025-07-31T12:05:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Российские Вооружённые силы нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям ВПК Украины, военному аэродрому, складу боеприпасов и вооружения, сообщили в Минобороны РФ."Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что в ходе удара были поражены "предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военного аэродрома, склад боеприпасов, ракетного вооружения и комплектующих для производства беспилотных летательных аппаратов".Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в ведомстве.
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россия, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность
ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК на Украине
ВС РФ нанесли удар оружием большой дальности по предприятиям ВПК на Украине