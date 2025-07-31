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ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК на Украине - РИА Новости, 31.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:05 31.07.2025 (обновлено: 12:08 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/vpk-2032552787.html
ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК на Украине
ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК на Украине - РИА Новости, 31.07.2025
ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК на Украине
Российские Вооружённые силы нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям ВПК Украины, военному аэродрому, складу боеприпасов и... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T12:05:00+03:00
2025-07-31T12:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
безопасность
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Российские Вооружённые силы нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям ВПК Украины, военному аэродрому, складу боеприпасов и вооружения, сообщили в Минобороны РФ."Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что в ходе удара были поражены "предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военного аэродрома, склад боеприпасов, ракетного вооружения и комплектующих для производства беспилотных летательных аппаратов".Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность
ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК на Украине

ВС РФ нанесли удар оружием большой дальности по предприятиям ВПК на Украине

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО
Боевая работа расчета РСЗО - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Российские Вооружённые силы нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям ВПК Украины, военному аэродрому, складу боеприпасов и вооружения, сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сводке российского ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Отмечается, что в ходе удара были поражены "предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военного аэродрома, склад боеприпасов, ракетного вооружения и комплектующих для производства беспилотных летательных аппаратов".
Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в ведомстве.
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ВС России нанесли групповой удар "Кинжалами" по предприятиям ВПК Украины
21 июля, 12:21
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаБезопасность
 
 
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