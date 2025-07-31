https://ria.ru/20250731/vpk-2032552787.html

ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК на Украине

ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК на Украине - РИА Новости, 31.07.2025

ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК на Украине

Российские Вооружённые силы нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям ВПК Украины, военному аэродрому, складу боеприпасов и... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T12:05:00+03:00

2025-07-31T12:05:00+03:00

2025-07-31T12:08:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Российские Вооружённые силы нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям ВПК Украины, военному аэродрому, складу боеприпасов и вооружения, сообщили в Минобороны РФ."Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что в ходе удара были поражены "предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военного аэродрома, склад боеприпасов, ракетного вооружения и комплектующих для производства беспилотных летательных аппаратов".Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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