https://ria.ru/20250731/voz-2032678251.html

Все разновидности вируса оспы обезьян циркулируют в нескольких странах

Все разновидности вируса оспы обезьян циркулируют в нескольких странах - РИА Новости, 31.07.2025

Все разновидности вируса оспы обезьян циркулируют в нескольких странах

Все разновидности вируса оспы обезьян продолжают циркулировать в нескольких странах, в период с 1 января по 30 июня 2025 года в мире было зарегистрировано 30... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T17:38:00+03:00

2025-07-31T17:38:00+03:00

2025-07-31T17:38:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 31 июл – РИА Новости. Все разновидности вируса оспы обезьян продолжают циркулировать в нескольких странах, в период с 1 января по 30 июня 2025 года в мире было зарегистрировано 30 022 случая заболевания, говорится в опубликованном отчёте на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В августе 2024 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. "Все разновидности вируса оспы обезьян продолжают циркулировать в нескольких странах. Если вспышки оспы обезьян не удается быстро локализовать и не прерывается передача вируса от человека к человеку, они продолжают представлять опасность устойчивой передачи в сообществе", - сказано в документе. По данным организации, в период с 1 января по 30 июня 2025 года в мире было зарегистрировано 30 022 случая заболевания и 119 смертей в 79 странах, в основном в Африке. Демократическая Республика Конго является наиболее пострадавшей страной с 13 927 случаями и 42 смертельными исходами с января, за ней следует Уганда с 6 230 случаями и 35 смертельными исходами, затем Сьерра-Леоне с 4 876 случаями и 42 смертельными исходами. Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.

https://ria.ru/20250702/ospa-2026659162.html

https://ria.ru/20250727/ospa-2031805774.html

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