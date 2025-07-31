https://ria.ru/20250731/voennye-2032534542.html
Командиры ВСУ могут остаться без зарплат, предупредили в Минобороны Украины
Командиры ВСУ могут остаться без зарплат, предупредили в Минобороны Украины - РИА Новости, 31.07.2025
Командиры ВСУ могут остаться без зарплат, предупредили в Минобороны Украины
Украинские военные уже в августе могут остаться без зарплат, если Верховная рада не одобрит изменения бюджета, сообщил депутат Алексей Гончаренко* со ссылкой на РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T11:06:00+03:00
2025-07-31T11:06:00+03:00
2025-07-31T14:51:00+03:00
в мире
украина
денис шмыгаль
верховная рада украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032540212_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_06e088bfff09a9fb18002900623e8dc8.jpg
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Украинские военные уже в августе могут остаться без зарплат, если Верховная рада не одобрит изменения бюджета, сообщил депутат Алексей Гончаренко* со ссылкой на министра обороны Дениса Шмыгаля."На комитете выступает министр обороны Шмыгаль: "Если сегодня не принять изменения в бюджет, уже с 15 августа появится задолженность перед военнослужащими по денежному обеспечению", — написал парламентарий в Telegram-канале. По его словам, комитет поддержал законопроект об увеличении расходов на оборону. На пленарное заседание его вынесут уже сегодня.Украинский парламент 16 июля одобрил поправки в законопроект о бюджете в первом чтении. Но, как пояснила глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа, Рада решила, что не может рассмотреть этот законопроект сегодня, поэтому речь идет о новом документе, который включает только увеличение расходов на оборону. На это предполагается дополнительно выделить 412 миллиардов гривен. Из них на зарплаты военных — 115 миллиардов, на закупку и производство оружия и дронов — 216 миллиардов, остальное пойдет на другие потребности ВСУ. По словам Пидласы, если поправки одобрят, то по итогам года расходы Украины на оборону достигнут 31 процента ВВП — это будет наибольший показатель в мире.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250730/ukraina-2032235759.html
https://ria.ru/20250725/komandir-2031484624.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032540212_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_17b6ee7fa957fc83cd2b49f82aec7f42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, денис шмыгаль, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Денис Шмыгаль, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Командиры ВСУ могут остаться без зарплат, предупредили в Минобороны Украины
Шмыгаль: командиры ВСУ останутся без зарплат, если Рада не пересмотрит бюджет
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Украинские военные уже в августе могут остаться без зарплат, если Верховная рада не одобрит изменения бюджета, сообщил депутат Алексей Гончаренко* со ссылкой на министра обороны Дениса Шмыгаля.
"На комитете выступает министр обороны Шмыгаль: "Если сегодня не принять изменения в бюджет, уже с 15 августа появится задолженность перед военнослужащими по денежному обеспечению", — написал парламентарий в Telegram-канале.
По его словам, комитет поддержал законопроект об увеличении расходов на оборону. На пленарное заседание его вынесут уже сегодня.
Украинский парламент 16 июля одобрил поправки в законопроект о бюджете в первом чтении. Но, как пояснила глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа, Рада решила, что не может рассмотреть этот законопроект сегодня, поэтому речь идет о новом документе, который включает только увеличение расходов на оборону.
На это предполагается дополнительно выделить 412 миллиардов гривен
. Из них на зарплаты военных — 115 миллиардов
, на закупку и производство оружия и дронов — 216 миллиардов
, остальное пойдет на другие потребности ВСУ
.
По словам Пидласы, если поправки одобрят, то по итогам года расходы Украины
на оборону достигнут 31 процента ВВП — это будет наибольший показатель в мире.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.