https://ria.ru/20250731/voennye-2032534542.html

Командиры ВСУ могут остаться без зарплат, предупредили в Минобороны Украины

Командиры ВСУ могут остаться без зарплат, предупредили в Минобороны Украины - РИА Новости, 31.07.2025

Командиры ВСУ могут остаться без зарплат, предупредили в Минобороны Украины

Украинские военные уже в августе могут остаться без зарплат, если Верховная рада не одобрит изменения бюджета, сообщил депутат Алексей Гончаренко* со ссылкой на РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T11:06:00+03:00

2025-07-31T11:06:00+03:00

2025-07-31T14:51:00+03:00

в мире

украина

денис шмыгаль

верховная рада украины

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Украинские военные уже в августе могут остаться без зарплат, если Верховная рада не одобрит изменения бюджета, сообщил депутат Алексей Гончаренко* со ссылкой на министра обороны Дениса Шмыгаля."На комитете выступает министр обороны Шмыгаль: "Если сегодня не принять изменения в бюджет, уже с 15 августа появится задолженность перед военнослужащими по денежному обеспечению", — написал парламентарий в Telegram-канале. По его словам, комитет поддержал законопроект об увеличении расходов на оборону. На пленарное заседание его вынесут уже сегодня.Украинский парламент 16 июля одобрил поправки в законопроект о бюджете в первом чтении. Но, как пояснила глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа, Рада решила, что не может рассмотреть этот законопроект сегодня, поэтому речь идет о новом документе, который включает только увеличение расходов на оборону. На это предполагается дополнительно выделить 412 миллиардов гривен. Из них на зарплаты военных — 115 миллиардов, на закупку и производство оружия и дронов — 216 миллиардов, остальное пойдет на другие потребности ВСУ. По словам Пидласы, если поправки одобрят, то по итогам года расходы Украины на оборону достигнут 31 процента ВВП — это будет наибольший показатель в мире.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250730/ukraina-2032235759.html

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в мире, украина, денис шмыгаль, верховная рада украины, вооруженные силы украины