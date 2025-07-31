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Командиры ВСУ могут остаться без зарплат, предупредили в Минобороны Украины - РИА Новости, 31.07.2025
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11:06 31.07.2025 (обновлено: 14:51 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/voennye-2032534542.html
Командиры ВСУ могут остаться без зарплат, предупредили в Минобороны Украины
Командиры ВСУ могут остаться без зарплат, предупредили в Минобороны Украины - РИА Новости, 31.07.2025
Командиры ВСУ могут остаться без зарплат, предупредили в Минобороны Украины
Украинские военные уже в августе могут остаться без зарплат, если Верховная рада не одобрит изменения бюджета, сообщил депутат Алексей Гончаренко* со ссылкой на РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T11:06:00+03:00
2025-07-31T14:51:00+03:00
в мире
украина
денис шмыгаль
верховная рада украины
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Украинские военные уже в августе могут остаться без зарплат, если Верховная рада не одобрит изменения бюджета, сообщил депутат Алексей Гончаренко* со ссылкой на министра обороны Дениса Шмыгаля."На комитете выступает министр обороны Шмыгаль: "Если сегодня не принять изменения в бюджет, уже с 15 августа появится задолженность перед военнослужащими по денежному обеспечению", — написал парламентарий в Telegram-канале. По его словам, комитет поддержал законопроект об увеличении расходов на оборону. На пленарное заседание его вынесут уже сегодня.Украинский парламент 16 июля одобрил поправки в законопроект о бюджете в первом чтении. Но, как пояснила глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа, Рада решила, что не может рассмотреть этот законопроект сегодня, поэтому речь идет о новом документе, который включает только увеличение расходов на оборону. На это предполагается дополнительно выделить 412 миллиардов гривен. Из них на зарплаты военных — 115 миллиардов, на закупку и производство оружия и дронов — 216 миллиардов, остальное пойдет на другие потребности ВСУ. По словам Пидласы, если поправки одобрят, то по итогам года расходы Украины на оборону достигнут 31 процента ВВП — это будет наибольший показатель в мире.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250730/ukraina-2032235759.html
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в мире, украина, денис шмыгаль, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Денис Шмыгаль, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Командиры ВСУ могут остаться без зарплат, предупредили в Минобороны Украины

Шмыгаль: командиры ВСУ останутся без зарплат, если Рада не пересмотрит бюджет

© Libkos/Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Libkos/Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Украинские военные уже в августе могут остаться без зарплат, если Верховная рада не одобрит изменения бюджета, сообщил депутат Алексей Гончаренко* со ссылкой на министра обороны Дениса Шмыгаля.
"На комитете выступает министр обороны Шмыгаль: "Если сегодня не принять изменения в бюджет, уже с 15 августа появится задолженность перед военнослужащими по денежному обеспечению", — написал парламентарий в Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
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По его словам, комитет поддержал законопроект об увеличении расходов на оборону. На пленарное заседание его вынесут уже сегодня.
Украинский парламент 16 июля одобрил поправки в законопроект о бюджете в первом чтении. Но, как пояснила глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа, Рада решила, что не может рассмотреть этот законопроект сегодня, поэтому речь идет о новом документе, который включает только увеличение расходов на оборону.
На это предполагается дополнительно выделить 412 миллиардов гривен. Из них на зарплаты военных — 115 миллиардов, на закупку и производство оружия и дронов — 216 миллиардов, остальное пойдет на другие потребности ВСУ.
По словам Пидласы, если поправки одобрят, то по итогам года расходы Украины на оборону достигнут 31 процента ВВП — это будет наибольший показатель в мире.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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В миреУкраинаДенис ШмыгальВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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