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В Орловской области могут пересмотреть тарифы из-за отключений интернета - РИА Новости, 31.07.2025
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16:04 31.07.2025 (обновлено: 16:05 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/vlasti-2032643516.html
В Орловской области могут пересмотреть тарифы из-за отключений интернета
В Орловской области могут пересмотреть тарифы из-за отключений интернета - РИА Новости, 31.07.2025
В Орловской области могут пересмотреть тарифы из-за отключений интернета
Власти Орловской области обсуждают с мобильными операторами вопрос пересмотра тарифов в связи с ограничением интернета, сообщил губернатор Андрей Клычков на... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T16:04:00+03:00
2025-07-31T16:05:00+03:00
орловская область
андрей клычков
общество
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ТУЛА, 31 июл – РИА Новости. Власти Орловской области обсуждают с мобильными операторами вопрос пересмотра тарифов в связи с ограничением интернета, сообщил губернатор Андрей Клычков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". По словам Клычкова, сообщения от жителей по поводу ограничения интернета продолжают поступать. Он пояснил, что ограничение связано с обеспечением безопасности. "По вопросу пересмотра тарифов сейчас находимся в прямом диалоге с операторами мобильной связи. Вопрос не может решиться мгновенно, но мы работаем над решением", - сообщил глава Орловской области. Губернатор отметил, что интернет используется врагом для управления БПЛА, и его включат, как только угроза пройдет. Сейчас в городе работают над развертыванием сети Wi-Fi в общественных местах.
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орловская область, андрей клычков, общество
Орловская область, Андрей Клычков, Общество
В Орловской области могут пересмотреть тарифы из-за отключений интернета

Клычков: в Орловской области обсуждают пересмотр тарифов из-за сбоев интернета

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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ТУЛА, 31 июл – РИА Новости. Власти Орловской области обсуждают с мобильными операторами вопрос пересмотра тарифов в связи с ограничением интернета, сообщил губернатор Андрей Клычков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По словам Клычкова, сообщения от жителей по поводу ограничения интернета продолжают поступать. Он пояснил, что ограничение связано с обеспечением безопасности.
"По вопросу пересмотра тарифов сейчас находимся в прямом диалоге с операторами мобильной связи. Вопрос не может решиться мгновенно, но мы работаем над решением", - сообщил глава Орловской области.
Губернатор отметил, что интернет используется врагом для управления БПЛА, и его включат, как только угроза пройдет. Сейчас в городе работают над развертыванием сети Wi-Fi в общественных местах.
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