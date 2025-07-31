Рейтинг@Mail.ru
Власти Запорожской области перейдут на мессенджер Max - РИА Новости, 31.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:50 31.07.2025 (обновлено: 13:02 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/vlasti-2032567870.html
Власти Запорожской области перейдут на мессенджер Max
Власти Запорожской области перейдут на мессенджер Max - РИА Новости, 31.07.2025
Власти Запорожской области перейдут на мессенджер Max
Все должностные лица Запорожской области должны перейти на отечественный мессенджер Max, такое решение принято исходя из вопросов безопасности и защиты... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T12:50:00+03:00
2025-07-31T13:02:00+03:00
запорожская область
технологии
россия
евгений балицкий
google
мессенджер max
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029036738_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5e0b3eb6a91aeb036e66acaf27312987.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Все должностные лица Запорожской области должны перейти на отечественный мессенджер Max, такое решение принято исходя из вопросов безопасности и защиты служебной информации, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий."Все должностные лица администрации губернатора и правительства Запорожской области должны перейти на отечественный мессенджер Max. Такое решение принято исходя из вопросов безопасности и защиты служебной информации в условиях внешнего давления. В течение семи дней все рабочие коммуникации должны быть переведены в новый мессенджер", - написал Балицкий в Telegram-канале.Как отметил губернатор, нужно быть готовыми к любым вызовам."Не должно быть никаких проблем и задержек в коммуникации, а использование полностью национальных сервисов гарантирует безопасность и защищенность информации. Новый национальный сервис станет также площадкой для коммуникации органов власти и жителей региона", - считает Балицкий.При этом, учитывая, что для полного перехода на национальный мессенджер потребуется время, для общения с жителями региона будут по-прежнему использоваться все удобные площадки для граждан.В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.В июле правительство России сообщало, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max. Ей станет дочерняя структура компании VK "Коммуникационная платформа".
https://ria.ru/20250729/max-2032093143.html
https://ria.ru/20250717/rossijskij-messendzher-max-2029802714.html
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029036738_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_435c1d1d1ef5dbf13b178c3ccc81cdcf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, технологии, россия, евгений балицкий, google, мессенджер max, политика
Запорожская область, Технологии, Россия, Евгений Балицкий, Google, Мессенджер Max, Политика
Власти Запорожской области перейдут на мессенджер Max

Балицкий поручил чиновникам Запорожской области перейти на мессенджер Max

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Max
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мессенджер Max. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Все должностные лица Запорожской области должны перейти на отечественный мессенджер Max, такое решение принято исходя из вопросов безопасности и защиты служебной информации, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Все должностные лица администрации губернатора и правительства Запорожской области должны перейти на отечественный мессенджер Max. Такое решение принято исходя из вопросов безопасности и защиты служебной информации в условиях внешнего давления. В течение семи дней все рабочие коммуникации должны быть переведены в новый мессенджер", - написал Балицкий в Telegram-канале.
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Max занял второе место в App Store
29 июля, 11:20
Как отметил губернатор, нужно быть готовыми к любым вызовам.
"Не должно быть никаких проблем и задержек в коммуникации, а использование полностью национальных сервисов гарантирует безопасность и защищенность информации. Новый национальный сервис станет также площадкой для коммуникации органов власти и жителей региона", - считает Балицкий.
При этом, учитывая, что для полного перехода на национальный мессенджер потребуется время, для общения с жителями региона будут по-прежнему использоваться все удобные площадки для граждан.
В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.
В июле правительство России сообщало, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max. Ей станет дочерняя структура компании VK "Коммуникационная платформа".
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Новый российский мессенджер MAX от VK: обзор, сравнение, функции
17 июля, 20:39
 
Запорожская областьТехнологииРоссияЕвгений БалицкийGoogleМессенджер MaxПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала