https://ria.ru/20250731/vlasti-2032567870.html

Власти Запорожской области перейдут на мессенджер Max

Власти Запорожской области перейдут на мессенджер Max - РИА Новости, 31.07.2025

Власти Запорожской области перейдут на мессенджер Max

Все должностные лица Запорожской области должны перейти на отечественный мессенджер Max, такое решение принято исходя из вопросов безопасности и защиты... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T12:50:00+03:00

2025-07-31T12:50:00+03:00

2025-07-31T13:02:00+03:00

запорожская область

технологии

россия

евгений балицкий

google

мессенджер max

политика

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Все должностные лица Запорожской области должны перейти на отечественный мессенджер Max, такое решение принято исходя из вопросов безопасности и защиты служебной информации, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий."Все должностные лица администрации губернатора и правительства Запорожской области должны перейти на отечественный мессенджер Max. Такое решение принято исходя из вопросов безопасности и защиты служебной информации в условиях внешнего давления. В течение семи дней все рабочие коммуникации должны быть переведены в новый мессенджер", - написал Балицкий в Telegram-канале.Как отметил губернатор, нужно быть готовыми к любым вызовам."Не должно быть никаких проблем и задержек в коммуникации, а использование полностью национальных сервисов гарантирует безопасность и защищенность информации. Новый национальный сервис станет также площадкой для коммуникации органов власти и жителей региона", - считает Балицкий.При этом, учитывая, что для полного перехода на национальный мессенджер потребуется время, для общения с жителями региона будут по-прежнему использоваться все удобные площадки для граждан.В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.В июле правительство России сообщало, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max. Ей станет дочерняя структура компании VK "Коммуникационная платформа".

https://ria.ru/20250729/max-2032093143.html

https://ria.ru/20250717/rossijskij-messendzher-max-2029802714.html

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запорожская область, технологии, россия, евгений балицкий, google, мессенджер max, политика