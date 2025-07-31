Власти Запорожской области перейдут на мессенджер Max
Балицкий поручил чиновникам Запорожской области перейти на мессенджер Max
Мессенджер Max. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Все должностные лица Запорожской области должны перейти на отечественный мессенджер Max, такое решение принято исходя из вопросов безопасности и защиты служебной информации, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Все должностные лица администрации губернатора и правительства Запорожской области должны перейти на отечественный мессенджер Max. Такое решение принято исходя из вопросов безопасности и защиты служебной информации в условиях внешнего давления. В течение семи дней все рабочие коммуникации должны быть переведены в новый мессенджер", - написал Балицкий в Telegram-канале.
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Как отметил губернатор, нужно быть готовыми к любым вызовам.
"Не должно быть никаких проблем и задержек в коммуникации, а использование полностью национальных сервисов гарантирует безопасность и защищенность информации. Новый национальный сервис станет также площадкой для коммуникации органов власти и жителей региона", - считает Балицкий.
При этом, учитывая, что для полного перехода на национальный мессенджер потребуется время, для общения с жителями региона будут по-прежнему использоваться все удобные площадки для граждан.
В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.
В июле правительство России сообщало, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max. Ей станет дочерняя структура компании VK "Коммуникационная платформа".