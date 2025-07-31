Власти Курганской области переведут внутреннюю коммуникацию в Max
Власти Курганской области до 15 августа переведут внутреннюю коммуникацию в Max
Мессенджер Max. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 31 июл – РИА Новости. Правительство Курганской области и органы местного самоуправления должны до 15 августа перевести внутреннюю коммуникацию в национальный мессенджер Max, сообщил замгубернатора – руководитель аппарата губернатора региона Андрей Алексеев.
"Многие из вас уже наверняка знают, что в нашей стране создан первый национальный мессенджер. Цифровая платформа Max уже запущена. Приняли решение до 15 августа деловую переписку и общение по рабочим вопросам с коллегами по правительству и органам местного самоуправления перенести в новый российский мессенджер", - написал Алексеев в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что уже использует Max для личной переписки и общения с коллегами, никаких проблем с установкой нет. "Удобное и понятное меню. Тестирую другие возможности, интересный опыт встроенной нейросети GigaChat. Уверен, что со временем она сможет выполнять больше задач и сделает комфортнее работу многих специалистов, которые в том числе занимаются социальными сетями, коммуникацией органов власти и жителей региона", - пояснил он.
Также разработчики обещают осенью сделать доступной функцию создания каналов, добавил он.
В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.
В июле правительство России сообщало, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max. Ей станет дочерняя структура компании VK "Коммуникационная платформа".