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Власти Курганской области переведут внутреннюю коммуникацию в Max - РИА Новости, 31.07.2025
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12:00 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/vlasti-2032550415.html
Власти Курганской области переведут внутреннюю коммуникацию в Max
Власти Курганской области переведут внутреннюю коммуникацию в Max - РИА Новости, 31.07.2025
Власти Курганской области переведут внутреннюю коммуникацию в Max
Правительство Курганской области и органы местного самоуправления должны до 15 августа перевести внутреннюю коммуникацию в национальный мессенджер Max, сообщил... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T12:00:00+03:00
2025-07-31T12:00:00+03:00
технологии
курганская область
россия
google
мессенджер max
политика
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ЧЕЛЯБИНСК, 31 июл – РИА Новости. Правительство Курганской области и органы местного самоуправления должны до 15 августа перевести внутреннюю коммуникацию в национальный мессенджер Max, сообщил замгубернатора – руководитель аппарата губернатора региона Андрей Алексеев. "Многие из вас уже наверняка знают, что в нашей стране создан первый национальный мессенджер. Цифровая платформа Max уже запущена. Приняли решение до 15 августа деловую переписку и общение по рабочим вопросам с коллегами по правительству и органам местного самоуправления перенести в новый российский мессенджер", - написал Алексеев в своем Telegram-канале. Он уточнил, что уже использует Max для личной переписки и общения с коллегами, никаких проблем с установкой нет. "Удобное и понятное меню. Тестирую другие возможности, интересный опыт встроенной нейросети GigaChat. Уверен, что со временем она сможет выполнять больше задач и сделает комфортнее работу многих специалистов, которые в том числе занимаются социальными сетями, коммуникацией органов власти и жителей региона", - пояснил он. Также разработчики обещают осенью сделать доступной функцию создания каналов, добавил он. В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. В июле правительство России сообщало, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max. Ей станет дочерняя структура компании VK "Коммуникационная платформа".
https://ria.ru/20250702/rossiya-2026582966.html
https://ria.ru/20250717/rossijskij-messendzher-max-2029802714.html
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технологии, курганская область, россия, google, мессенджер max, политика
Технологии, Курганская область, Россия, Google, Мессенджер Max, Политика
Власти Курганской области переведут внутреннюю коммуникацию в Max

Власти Курганской области до 15 августа переведут внутреннюю коммуникацию в Max

© РИА Новости / Владимир АстапковичМессенджер Max
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мессенджер Max. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 31 июл – РИА Новости. Правительство Курганской области и органы местного самоуправления должны до 15 августа перевести внутреннюю коммуникацию в национальный мессенджер Max, сообщил замгубернатора – руководитель аппарата губернатора региона Андрей Алексеев.
"Многие из вас уже наверняка знают, что в нашей стране создан первый национальный мессенджер. Цифровая платформа Max уже запущена. Приняли решение до 15 августа деловую переписку и общение по рабочим вопросам с коллегами по правительству и органам местного самоуправления перенести в новый российский мессенджер", - написал Алексеев в своем Telegram-канале.
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Он уточнил, что уже использует Max для личной переписки и общения с коллегами, никаких проблем с установкой нет. "Удобное и понятное меню. Тестирую другие возможности, интересный опыт встроенной нейросети GigaChat. Уверен, что со временем она сможет выполнять больше задач и сделает комфортнее работу многих специалистов, которые в том числе занимаются социальными сетями, коммуникацией органов власти и жителей региона", - пояснил он.
Также разработчики обещают осенью сделать доступной функцию создания каналов, добавил он.
В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.
В июле правительство России сообщало, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max. Ей станет дочерняя структура компании VK "Коммуникационная платформа".
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