https://ria.ru/20250731/viza-2032652434.html
Франция отказалась выдать рабочую визу корреспонденту РИА Новости
Франция отказалась выдать рабочую визу корреспонденту РИА Новости - РИА Новости, 31.07.2025
Франция отказалась выдать рабочую визу корреспонденту РИА Новости
Французские власти отказали корреспонденту РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") Полине Ковалевой в выдаче рабочей журналистской визы. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T16:31:00+03:00
2025-07-31T16:31:00+03:00
2025-07-31T19:52:00+03:00
франция
париж
в мире
россия
москва
сергей кравцов
дмитрий чернышенко
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602699654_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2bbf6b9a3a310d6f99f5c599f2d8aa1b.jpg
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Французские власти отказали корреспонденту РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") Полине Ковалевой в выдаче рабочей журналистской визы.Из документа, который вместе с паспортом передало корреспонденту французское генконсульство, следует, что его глава Эрик Панже решил отказать в выдаче визы по категории профессий, к которой относится журналистика и по которой все российские журналисты получали разрешение на работу во Франции. При этом консул сослался на закон "О въезде и пребывании иностранцев и праве на убежище"."Вы представляете угрозу общественному порядку, безопасности и здравоохранению", — говорится в документе. Каких-либо обоснований, подкрепляющих это утверждение, там не приводится.Москва ответит на отказ в визе Ковалевой, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Елисейские поля ведут предельную охоту на российские СМИ и журналистов, используя арсенал санкций, преследований, физической расправы, недопуска на мероприятия и невыдачи виз", — сказала она РИА Новости.Это не первый случай враждебного отношения европейских властей к корреспондентам "России сегодня". В марте МИД Греции без объяснения причин отказался продлить аккредитацию шеф-корреспонденту РИА Новости Геннадию Мельнику, из-за чего корпункт вынужденно закрылся после более чем 20 лет работы. В июне Берлин не продлил вид на жительство главе представительства "России сегодня" Сергею Феоктистову. Причиной там назвали то, что продление вида на жительство работнику медиагруппы, поддерживающей российскую политику на Украине, навредит политическим интересам Германии.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. Еще в ноябре 2016-го Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, а главными угрозами назывались Sputnik и RT. Кроме того, ЕС запретил на своей территории вещание крупнейших российских СМИ, причем принял такое решение без обращения в суд или к национальным регуляторам.
https://ria.ru/20250610/kiselev-2022083486.html
https://ria.ru/20250503/mid-2014756460.html
https://ria.ru/20250619/zakharova-2023768857.html
франция
париж
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602699654_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0ab4c9e506ce751456a5e90c853867dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, париж, в мире, россия, москва, сергей кравцов, дмитрий чернышенко, евросоюз, европарламент, валерий фальков
Франция, Париж, В мире, Россия, Москва, Сергей Кравцов, Дмитрий Чернышенко, Евросоюз, Европарламент, Валерий Фальков
Франция отказалась выдать рабочую визу корреспонденту РИА Новости
Франция безосновательно отказала корреспонденту РИА Новости в журналистской визе
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Французские власти отказали корреспонденту РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") Полине Ковалевой в выдаче рабочей журналистской визы.
Из документа, который вместе с паспортом передало корреспонденту французское генконсульство, следует, что его глава Эрик Панже решил отказать в выдаче визы по категории профессий, к которой относится журналистика и по которой все российские журналисты получали разрешение на работу во Франции. При этом консул сослался на закон "О въезде и пребывании иностранцев и праве на убежище".
"Вы представляете угрозу общественному порядку, безопасности и здравоохранению", — говорится в документе.
Каких-либо обоснований, подкрепляющих это утверждение, там не приводится.
Ковалева работает в РИА Новости с 2022-го. Владеет французским и английским языками. Не раз брала интервью, в том числе у вице-премьера Дмитрия Чернышенко, министра просвещения Сергея Кравцова, главы Минобрнауки Валерия Фалькова, президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, американского бойца MMA Джефа Монсона, главы Союза армян России Ары Абрамяна, ректора МГУ Виктора Садовничего. Они публиковались на сайте и в Telegram-канале РИА Новости, на других платформах медиагруппы, выходили в эфире федеральных каналов. Делала видеорепортажи с границы Белоруссии и Польши о миграционном кризисе.
Москва ответит на отказ в визе Ковалевой, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Елисейские поля ведут предельную охоту на российские СМИ и журналистов, используя арсенал санкций, преследований, физической расправы, недопуска на мероприятия и невыдачи виз", — сказала она РИА Новости.
Это не первый случай враждебного отношения европейских властей к корреспондентам "России сегодня". В марте МИД Греции
без объяснения причин отказался продлить аккредитацию шеф-корреспонденту РИА Новости Геннадию Мельнику, из-за чего корпункт вынужденно закрылся после более чем 20 лет работы.
В июне Берлин
не продлил вид на жительство главе представительства "России сегодня" Сергею Феоктистову. Причиной там назвали то, что продление вида на жительство работнику медиагруппы, поддерживающей российскую политику на Украине, навредит политическим интересам Германии.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. Еще в ноябре 2016-го Европарламент
принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, а главными угрозами назывались Sputnik и RT. Кроме того, ЕС запретил на своей территории вещание крупнейших российских СМИ, причем принял такое решение без обращения в суд или к национальным регуляторам.