https://ria.ru/20250731/viza-2032652434.html

Франция отказалась выдать рабочую визу корреспонденту РИА Новости

Франция отказалась выдать рабочую визу корреспонденту РИА Новости - РИА Новости, 31.07.2025

Франция отказалась выдать рабочую визу корреспонденту РИА Новости

Французские власти отказали корреспонденту РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") Полине Ковалевой в выдаче рабочей журналистской визы. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T16:31:00+03:00

2025-07-31T16:31:00+03:00

2025-07-31T19:52:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Французские власти отказали корреспонденту РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") Полине Ковалевой в выдаче рабочей журналистской визы.Из документа, который вместе с паспортом передало корреспонденту французское генконсульство, следует, что его глава Эрик Панже решил отказать в выдаче визы по категории профессий, к которой относится журналистика и по которой все российские журналисты получали разрешение на работу во Франции. При этом консул сослался на закон "О въезде и пребывании иностранцев и праве на убежище"."Вы представляете угрозу общественному порядку, безопасности и здравоохранению", — говорится в документе. Каких-либо обоснований, подкрепляющих это утверждение, там не приводится.Москва ответит на отказ в визе Ковалевой, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Елисейские поля ведут предельную охоту на российские СМИ и журналистов, используя арсенал санкций, преследований, физической расправы, недопуска на мероприятия и невыдачи виз", — сказала она РИА Новости.Это не первый случай враждебного отношения европейских властей к корреспондентам "России сегодня". В марте МИД Греции без объяснения причин отказался продлить аккредитацию шеф-корреспонденту РИА Новости Геннадию Мельнику, из-за чего корпункт вынужденно закрылся после более чем 20 лет работы. В июне Берлин не продлил вид на жительство главе представительства "России сегодня" Сергею Феоктистову. Причиной там назвали то, что продление вида на жительство работнику медиагруппы, поддерживающей российскую политику на Украине, навредит политическим интересам Германии.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. Еще в ноябре 2016-го Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, а главными угрозами назывались Sputnik и RT. Кроме того, ЕС запретил на своей территории вещание крупнейших российских СМИ, причем принял такое решение без обращения в суд или к национальным регуляторам.

https://ria.ru/20250610/kiselev-2022083486.html

https://ria.ru/20250503/mid-2014756460.html

https://ria.ru/20250619/zakharova-2023768857.html

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франция, париж, в мире, россия, москва, сергей кравцов, дмитрий чернышенко, евросоюз, европарламент, валерий фальков