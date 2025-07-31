https://ria.ru/20250731/vengriya-2032591948.html

МУС в декабре представит меры против Венгрии за ситуацию с Нетаньяху

МУС в декабре представит меры против Венгрии за ситуацию с Нетаньяху - РИА Новости, 31.07.2025

МУС в декабре представит меры против Венгрии за ситуацию с Нетаньяху

Ассамблея государств-участников Римского статута Международного уголовного суда (МУС) представит на сессии, которая будет проходить в Гааге с 1 по 6 декабря,... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T14:16:00+03:00

2025-07-31T14:16:00+03:00

2025-07-31T14:16:00+03:00

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петер сийярто

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ГААГА, 31 июл - РИА Новости. Ассамблея государств-участников Римского статута Международного уголовного суда (МУС) представит на сессии, которая будет проходить в Гааге с 1 по 6 декабря, меры в отношении Венгрии из-за невыполнения обязательства по аресту премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщили РИА Новости в секретариате надзорного органа. На прошлой неделе коллегия судей Международного уголовного суда (МУС) обратилась в Ассамблею государств-участников Римского статута из-за невыполнения Венгрией обязательства по аресту премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время его визита в Будапешт в апреля. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал это обращение мелкой политической местью. В Ассамблее государств-участников сообщили, что обращение будет рассмотрено на следующем заседании, и представителю Венгрии будет предложено высказать свою точку зрения. "Бюро Ассамблеи представит доклад о принятых мерах вместе с любыми рекомендациями на следующей сессии Ассамблеи.... Двадцать четвертая сессия Ассамблеи пройдет с 1 по 6 декабря 2025 года в Гааге", - заявили агентству в секретариате. Ассамблея государств-участников Римского статута МУС - это орган, состоящий из представителей государств, ратифицировавших Римский статут, который является учредительным документом суда. Ассамблея государств-участников является высшим органом управления и контроля над Международным уголовным судом. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Будапешт в начале апреля заявил, что его страна приняла решение выйти из МУС, потому что считает, что организация в последние годы превратилась из беспристрастной в политическую. Международный уголовный суд (МУС) в конце ноября прошлого года выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Палата предварительного производства МУС отклонила доводы Израиля, пытавшегося оспорить юрисдикцию МУС на выдачу ордеров в отношении его граждан и расследование ситуации в Палестине в целом. После этого Израиль подал апелляцию на решение Палаты предварительного производства, чтобы оспорить юрисдикцию суда по выданным ордерам.

https://ria.ru/20250726/sud-2031636993.html

https://ria.ru/20250430/vengriya-2014385248.html

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в мире, израиль, венгрия, будапешт, биньямин нетаньяху, петер сийярто, виктор орбан, международный уголовный суд