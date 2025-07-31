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МУС в декабре представит меры против Венгрии за ситуацию с Нетаньяху - РИА Новости, 31.07.2025
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14:16 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/vengriya-2032591948.html
МУС в декабре представит меры против Венгрии за ситуацию с Нетаньяху
МУС в декабре представит меры против Венгрии за ситуацию с Нетаньяху - РИА Новости, 31.07.2025
МУС в декабре представит меры против Венгрии за ситуацию с Нетаньяху
Ассамблея государств-участников Римского статута Международного уголовного суда (МУС) представит на сессии, которая будет проходить в Гааге с 1 по 6 декабря,... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T14:16:00+03:00
2025-07-31T14:16:00+03:00
в мире
израиль
венгрия
будапешт
биньямин нетаньяху
петер сийярто
виктор орбан
международный уголовный суд
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ГААГА, 31 июл - РИА Новости. Ассамблея государств-участников Римского статута Международного уголовного суда (МУС) представит на сессии, которая будет проходить в Гааге с 1 по 6 декабря, меры в отношении Венгрии из-за невыполнения обязательства по аресту премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщили РИА Новости в секретариате надзорного органа. На прошлой неделе коллегия судей Международного уголовного суда (МУС) обратилась в Ассамблею государств-участников Римского статута из-за невыполнения Венгрией обязательства по аресту премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время его визита в Будапешт в апреля. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал это обращение мелкой политической местью. В Ассамблее государств-участников сообщили, что обращение будет рассмотрено на следующем заседании, и представителю Венгрии будет предложено высказать свою точку зрения. "Бюро Ассамблеи представит доклад о принятых мерах вместе с любыми рекомендациями на следующей сессии Ассамблеи.... Двадцать четвертая сессия Ассамблеи пройдет с 1 по 6 декабря 2025 года в Гааге", - заявили агентству в секретариате. Ассамблея государств-участников Римского статута МУС - это орган, состоящий из представителей государств, ратифицировавших Римский статут, который является учредительным документом суда. Ассамблея государств-участников является высшим органом управления и контроля над Международным уголовным судом. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Будапешт в начале апреля заявил, что его страна приняла решение выйти из МУС, потому что считает, что организация в последние годы превратилась из беспристрастной в политическую. Международный уголовный суд (МУС) в конце ноября прошлого года выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Палата предварительного производства МУС отклонила доводы Израиля, пытавшегося оспорить юрисдикцию МУС на выдачу ордеров в отношении его граждан и расследование ситуации в Палестине в целом. После этого Израиль подал апелляцию на решение Палаты предварительного производства, чтобы оспорить юрисдикцию суда по выданным ордерам.
https://ria.ru/20250726/sud-2031636993.html
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в мире, израиль, венгрия, будапешт, биньямин нетаньяху, петер сийярто, виктор орбан, международный уголовный суд
В мире, Израиль, Венгрия, Будапешт, Биньямин Нетаньяху, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Международный уголовный суд
МУС в декабре представит меры против Венгрии за ситуацию с Нетаньяху

МУС представит в декабре меры против Венгрии за отказ арестовать Нетаньяху

© AP Photo / Peter DejongМеждународный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Peter Dejong
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
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ГААГА, 31 июл - РИА Новости. Ассамблея государств-участников Римского статута Международного уголовного суда (МУС) представит на сессии, которая будет проходить в Гааге с 1 по 6 декабря, меры в отношении Венгрии из-за невыполнения обязательства по аресту премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщили РИА Новости в секретариате надзорного органа.
На прошлой неделе коллегия судей Международного уголовного суда (МУС) обратилась в Ассамблею государств-участников Римского статута из-за невыполнения Венгрией обязательства по аресту премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время его визита в Будапешт в апреля. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал это обращение мелкой политической местью.
Международный уголовный суд в Гааге - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
В МИД Венгрии назвали решение МУС по Нетаньяху мелкой политической местью
26 июля, 17:34
В Ассамблее государств-участников сообщили, что обращение будет рассмотрено на следующем заседании, и представителю Венгрии будет предложено высказать свою точку зрения.
"Бюро Ассамблеи представит доклад о принятых мерах вместе с любыми рекомендациями на следующей сессии Ассамблеи.... Двадцать четвертая сессия Ассамблеи пройдет с 1 по 6 декабря 2025 года в Гааге", - заявили агентству в секретариате.
Ассамблея государств-участников Римского статута МУС - это орган, состоящий из представителей государств, ратифицировавших Римский статут, который является учредительным документом суда. Ассамблея государств-участников является высшим органом управления и контроля над Международным уголовным судом.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Будапешт в начале апреля заявил, что его страна приняла решение выйти из МУС, потому что считает, что организация в последние годы превратилась из беспристрастной в политическую.
Международный уголовный суд (МУС) в конце ноября прошлого года выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Палата предварительного производства МУС отклонила доводы Израиля, пытавшегося оспорить юрисдикцию МУС на выдачу ордеров в отношении его граждан и расследование ситуации в Палестине в целом.
После этого Израиль подал апелляцию на решение Палаты предварительного производства, чтобы оспорить юрисдикцию суда по выданным ордерам.
Здание Парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
В Италии назвали выход Венгрии из МУС отважным решением
30 апреля, 15:19
 
В миреИзраильВенгрияБудапештБиньямин НетаньяхуПетер СийяртоВиктор ОрбанМеждународный уголовный суд
 
 
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