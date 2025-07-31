https://ria.ru/20250731/velikobritaniya-2032486458.html

СМИ: лидер британской партии накричал на конгрессмена из-за критики Трампа

СМИ: лидер британской партии накричал на конгрессмена из-за критики Трампа - РИА Новости, 31.07.2025

СМИ: лидер британской партии накричал на конгрессмена из-за критики Трампа

Лидер британской популистской партии Reform UK Найджел Фараж накричал на конгрессмена-демократа США Джейми Раскина из-за его критики в адрес американского... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T01:21:00+03:00

2025-07-31T01:21:00+03:00

2025-07-31T02:23:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Лидер британской популистской партии Reform UK Найджел Фараж накричал на конгрессмена-демократа США Джейми Раскина из-за его критики в адрес американского президента Дональда Трампа, сообщает газета Politico со ссылкой на четырех конгрессменов. По данным издания, конгрессмены прибыли в Великобританию для дискуссии о новом законе о безопасном интернете, который, по их мнению, "несправедливо нацелен" на американские технологические компании, а также нарушает принципы свободы слова. Во время обсуждения Раскин начал говорить об истории свободы слова в США и упомянул текущие "угрозы, исходящие от Трампа". "Фараж накричал на представителя США Джейми Раскина во время жаркой дискуссии о свободе слова, фактически помешав демократу продолжить свои высказывания", - говорится в публикации. Как уточняет издание, Фараж отметил, что они собрались не для того, чтобы говорить о Трампе. По словам Раскина, давшего газете интервью, лидер Reform UK сказал, что конгрессмен здесь гость и должен себя вести как гость. "А я сказал ему, что он хозяин и должен вести себя как хозяин", - приводит Politico слова Раскина. После этого британский политик заявил конгрессмену, что тот - "самый упертый человек", которого он когда-либо видел, на что Раскин ответил: "Вот поэтому мы и устроили против вас революцию". "Фараж выглядел неуравновешенным, как взрослый ребенок", - прокомментировал инцидент конгрессмен Эрик Суолуэлл. По мнению Раскина, Фараж не хотел слышать ничего, что бы противоречило его убеждению о том, что он "жертва свободы слова". Как отмечает Politico, конгрессмен имел в виду заявление лидера Reform UK о том, что ему заблокировали доступ к банковским услугам и отправляли угрозы по интернету из-за его речей. Закон о безопасном интернете вступил в силу в Британии 25 июля. Новые правила требуют от онлайн-платформ ограничивать доступ детей к порнографии, материалам, призывающим к самоубийству и прочему контенту, который власти помечают как вредоносный. Таким образом, многие ресурсы стали доступны только после прохождения процедуры проверки возраста. Пользователи могут подтвердить совершеннолетие, загрузив свою фотографию, пройдя процедуру по электронной почте или предоставив данные банковской карты. Некоторые правозащитные организации выразили обеспокоенность тем, что закон может позволить правительству потребовать от медиарегулятора Ofcom изменить правила, касающиеся определения противоправного контента. В понедельник британская популистская партия Reform UK пообещала в случае победы на парламентских выборах отменить недавно вступивший в силу "оруэлловский" и "подавляющий свободу слова" закон о безопасном интернете. Глава департамента государственной эффективности партии и ее бывший председатель Зиа Юсуф заявил, что закон наделяет британского медиарегулятора Ofcom полномочиями по взиманию штрафов за "вредоносный" контент, что вынудит соцсети подвергать цензуре антиправительственные высказывания.

https://ria.ru/20250714/tramp-2028921953.html

https://ria.ru/20250717/britanija-2029801389.html

https://ria.ru/20250112/farazh-1993305690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, великобритания, дональд трамп, ofcom, найджел фарадж