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Житель Урала убил жену рядом с домом, где они проживали - РИА Новости, 31.07.2025
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23:02 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/ural-2032729655.html
Житель Урала убил жену рядом с домом, где они проживали
Житель Урала убил жену рядом с домом, где они проживали - РИА Новости, 31.07.2025
Житель Урала убил жену рядом с домом, где они проживали
Житель Березовского Свердловской области, арестованный по обвинению в убийстве своей жены-тренера, совершил преступление, по версии следствия, недалеко от... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T23:02:00+03:00
2025-07-31T23:02:00+03:00
происшествия
россия
березовский
урал
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Житель Березовского Свердловской области, арестованный по обвинению в убийстве своей жены-тренера, совершил преступление, по версии следствия, недалеко от частного дома, где они вместе проживали, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга. В четверг Березовский городской суд арестовал до 29 сентября 41-летнего местного жителя Андрея Папста по обвинению в убийстве супруги – тренера по карате. По данным прокуратуры региона, в Березовском 28 июля произошло ДТП с участием обвиняемого, во время осмотра места аварии было установлено, что в автомобиле также находится женщина без признаков жизни. Согласно заключению эксперта, причиной смерти женщины явилась механическая асфиксия. По этому поводу в день аварии свердловская Госавтоинспекция сообщала, что водитель Nissan Leaf потерял контроль над управлением машины, съехал с дороги и столкнулся со столбом линии опоры электропередачи. В СМИ заявляли, что зовут погибшую Алена Папст. "По версии следствия, днем 28 июля в лесном массиве поселка Шиловка Березовского городского округа фигурант из личной неприязни избил, а затем убил свою супругу. Согласно материалам уголовного дела, преступление было совершено недалеко от частного дома, в котором супруги проживали вместе. После убийства обвиняемый переоделся, приехал на место преступления на автомашине, в которую поместил тело супруги, а затем поехал в сторону города Березовского, где на трассе попал в дорожно-транспортное происшествие. В дальнейшем службой скорой помощи подозреваемый был доставлен в больницу", – рассказал Шульга. "Обвиняемый и его супруга работали тренерами по карате, характеризовались положительно, были оба ранее не судимы, жили недалеко от лесного массива, где случилась трагедия… Первоначально на место ДТП выехали сотрудники ГИБДД, но в ходе дальнейшего разбирательства оказалось, что будет нужна помощь их коллег из уголовного розыска. При общении с оперативниками отдела МВД России "Березовский" гражданин сознался в убийстве супруги", – уточнил журналистам руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
https://ria.ru/20250731/delo--2032586394.html
https://ria.ru/20250730/petukh-2032473039.html
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происшествия, россия, березовский, урал, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Березовский, Урал, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Урала убил жену рядом с домом, где они проживали

Житель Урала убил жену-тренера недалеко от частного дома, где они проживали

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Житель Березовского Свердловской области, арестованный по обвинению в убийстве своей жены-тренера, совершил преступление, по версии следствия, недалеко от частного дома, где они вместе проживали, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.
В четверг Березовский городской суд арестовал до 29 сентября 41-летнего местного жителя Андрея Папста по обвинению в убийстве супруги – тренера по карате. По данным прокуратуры региона, в Березовском 28 июля произошло ДТП с участием обвиняемого, во время осмотра места аварии было установлено, что в автомобиле также находится женщина без признаков жизни. Согласно заключению эксперта, причиной смерти женщины явилась механическая асфиксия. По этому поводу в день аварии свердловская Госавтоинспекция сообщала, что водитель Nissan Leaf потерял контроль над управлением машины, съехал с дороги и столкнулся со столбом линии опоры электропередачи. В СМИ заявляли, что зовут погибшую Алена Папст.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Дело женщины, обвиняемой в попытке заказать убийство дочери, передали в суд
Вчера, 13:56
"По версии следствия, днем 28 июля в лесном массиве поселка Шиловка Березовского городского округа фигурант из личной неприязни избил, а затем убил свою супругу. Согласно материалам уголовного дела, преступление было совершено недалеко от частного дома, в котором супруги проживали вместе. После убийства обвиняемый переоделся, приехал на место преступления на автомашине, в которую поместил тело супруги, а затем поехал в сторону города Березовского, где на трассе попал в дорожно-транспортное происшествие. В дальнейшем службой скорой помощи подозреваемый был доставлен в больницу", – рассказал Шульга.
"Обвиняемый и его супруга работали тренерами по карате, характеризовались положительно, были оба ранее не судимы, жили недалеко от лесного массива, где случилась трагедия… Первоначально на место ДТП выехали сотрудники ГИБДД, но в ходе дальнейшего разбирательства оказалось, что будет нужна помощь их коллег из уголовного розыска. При общении с оперативниками отдела МВД России "Березовский" гражданин сознался в убийстве супруги", – уточнил журналистам руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Лезвие, привязанное к ноге перед петушиным боем на индонезийском острове Бали - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Петух напал на мужчину и убил его
30 июля, 21:53
 
ПроисшествияРоссияБерезовскийУралСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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