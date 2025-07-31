https://ria.ru/20250731/ural-2032729655.html

Житель Урала убил жену рядом с домом, где они проживали

Житель Урала убил жену рядом с домом, где они проживали - РИА Новости, 31.07.2025

Житель Урала убил жену рядом с домом, где они проживали

Житель Березовского Свердловской области, арестованный по обвинению в убийстве своей жены-тренера, совершил преступление, по версии следствия, недалеко от... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T23:02:00+03:00

2025-07-31T23:02:00+03:00

2025-07-31T23:02:00+03:00

происшествия

россия

березовский

урал

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Житель Березовского Свердловской области, арестованный по обвинению в убийстве своей жены-тренера, совершил преступление, по версии следствия, недалеко от частного дома, где они вместе проживали, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга. В четверг Березовский городской суд арестовал до 29 сентября 41-летнего местного жителя Андрея Папста по обвинению в убийстве супруги – тренера по карате. По данным прокуратуры региона, в Березовском 28 июля произошло ДТП с участием обвиняемого, во время осмотра места аварии было установлено, что в автомобиле также находится женщина без признаков жизни. Согласно заключению эксперта, причиной смерти женщины явилась механическая асфиксия. По этому поводу в день аварии свердловская Госавтоинспекция сообщала, что водитель Nissan Leaf потерял контроль над управлением машины, съехал с дороги и столкнулся со столбом линии опоры электропередачи. В СМИ заявляли, что зовут погибшую Алена Папст. "По версии следствия, днем 28 июля в лесном массиве поселка Шиловка Березовского городского округа фигурант из личной неприязни избил, а затем убил свою супругу. Согласно материалам уголовного дела, преступление было совершено недалеко от частного дома, в котором супруги проживали вместе. После убийства обвиняемый переоделся, приехал на место преступления на автомашине, в которую поместил тело супруги, а затем поехал в сторону города Березовского, где на трассе попал в дорожно-транспортное происшествие. В дальнейшем службой скорой помощи подозреваемый был доставлен в больницу", – рассказал Шульга. "Обвиняемый и его супруга работали тренерами по карате, характеризовались положительно, были оба ранее не судимы, жили недалеко от лесного массива, где случилась трагедия… Первоначально на место ДТП выехали сотрудники ГИБДД, но в ходе дальнейшего разбирательства оказалось, что будет нужна помощь их коллег из уголовного розыска. При общении с оперативниками отдела МВД России "Березовский" гражданин сознался в убийстве супруги", – уточнил журналистам руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

https://ria.ru/20250731/delo--2032586394.html

https://ria.ru/20250730/petukh-2032473039.html

россия

березовский

урал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, березовский, урал, следственный комитет россии (ск рф)