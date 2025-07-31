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Российский боец рассказал, как ВСУ превратили Часов Яр в укрепрайон - РИА Новости, 31.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:46 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/ukreprayon-2032583049.html
Российский боец рассказал, как ВСУ превратили Часов Яр в укрепрайон
Российский боец рассказал, как ВСУ превратили Часов Яр в укрепрайон - РИА Новости, 31.07.2025
Российский боец рассказал, как ВСУ превратили Часов Яр в укрепрайон
ВСУ превратили город Часов Яр в Донбассе в огромный укрепрайон, заявил РИА Новости заместитель командира по боевому применению отдельного штурмового отряда... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T13:46:00+03:00
2025-07-31T13:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
часов яр
донбасс
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. ВСУ превратили город Часов Яр в Донбассе в огромный укрепрайон, заявил РИА Новости заместитель командира по боевому применению отдельного штурмового отряда "Русь" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск ВС РФ, с позывным "Вестер". "Часов Яр имеет стратегическое значение как транспортная развязка на краматорско-славянском направлении. Укреплялись они с лета 2023 года, как только остатки ВСУ вышли из Бахмута, они начали возводить новую "фортецию" в Часовом Яре и на подступах. Начали закапываться и укрепляться с помощью техники в самом городе и лесополосах на окраинах и в итоге превратили город в укрепрайон", - сказал "Вестер". Продвижение российских войск к Часову Яру началось в конце весны 2024 года, об освобождении города подразделениями "Южной" группировки Минобороны сообщило в четверг утром.
https://ria.ru/20250731/kadry-2032565308.html
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часов яр, донбасс, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российский боец рассказал, как ВСУ превратили Часов Яр в укрепрайон

ВСУ превратили Часов Яр в укрепрайон из-за стратегического значения города

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкГород Часов Яр в ДНР, взятый под контроль подразделениями ВС РФ
Город Часов Яр в ДНР, взятый под контроль подразделениями ВС РФ - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Город Часов Яр в ДНР, взятый под контроль подразделениями ВС РФ
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ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. ВСУ превратили город Часов Яр в Донбассе в огромный укрепрайон, заявил РИА Новости заместитель командира по боевому применению отдельного штурмового отряда "Русь" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск ВС РФ, с позывным "Вестер".
"Часов Яр имеет стратегическое значение как транспортная развязка на краматорско-славянском направлении. Укреплялись они с лета 2023 года, как только остатки ВСУ вышли из Бахмута, они начали возводить новую "фортецию" в Часовом Яре и на подступах. Начали закапываться и укрепляться с помощью техники в самом городе и лесополосах на окраинах и в итоге превратили город в укрепрайон", - сказал "Вестер".
Продвижение российских войск к Часову Яру началось в конце весны 2024 года, об освобождении города подразделениями "Южной" группировки Минобороны сообщило в четверг утром.
Минобороны России показало видео из освобожденного Часова Яра - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Минобороны поделилось кадрами из освобожденного Часова Яра
12:44
 
Специальная военная операция на УкраинеЧасов ЯрДонбассВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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