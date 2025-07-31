https://ria.ru/20250731/ukreprayon-2032583049.html
Российский боец рассказал, как ВСУ превратили Часов Яр в укрепрайон
Российский боец рассказал, как ВСУ превратили Часов Яр в укрепрайон - РИА Новости, 31.07.2025
Российский боец рассказал, как ВСУ превратили Часов Яр в укрепрайон
ВСУ превратили город Часов Яр в Донбассе в огромный укрепрайон, заявил РИА Новости заместитель командира по боевому применению отдельного штурмового отряда... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T13:46:00+03:00
2025-07-31T13:46:00+03:00
2025-07-31T13:46:00+03:00
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ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. ВСУ превратили город Часов Яр в Донбассе в огромный укрепрайон, заявил РИА Новости заместитель командира по боевому применению отдельного штурмового отряда "Русь" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск ВС РФ, с позывным "Вестер". "Часов Яр имеет стратегическое значение как транспортная развязка на краматорско-славянском направлении. Укреплялись они с лета 2023 года, как только остатки ВСУ вышли из Бахмута, они начали возводить новую "фортецию" в Часовом Яре и на подступах. Начали закапываться и укрепляться с помощью техники в самом городе и лесополосах на окраинах и в итоге превратили город в укрепрайон", - сказал "Вестер". Продвижение российских войск к Часову Яру началось в конце весны 2024 года, об освобождении города подразделениями "Южной" группировки Минобороны сообщило в четверг утром.
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часов яр, донбасс, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российский боец рассказал, как ВСУ превратили Часов Яр в укрепрайон
ВСУ превратили Часов Яр в укрепрайон из-за стратегического значения города