https://ria.ru/20250731/ukreprayon-2032583049.html

Российский боец рассказал, как ВСУ превратили Часов Яр в укрепрайон

Российский боец рассказал, как ВСУ превратили Часов Яр в укрепрайон - РИА Новости, 31.07.2025

Российский боец рассказал, как ВСУ превратили Часов Яр в укрепрайон

ВСУ превратили город Часов Яр в Донбассе в огромный укрепрайон, заявил РИА Новости заместитель командира по боевому применению отдельного штурмового отряда... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T13:46:00+03:00

2025-07-31T13:46:00+03:00

2025-07-31T13:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. ВСУ превратили город Часов Яр в Донбассе в огромный укрепрайон, заявил РИА Новости заместитель командира по боевому применению отдельного штурмового отряда "Русь" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск ВС РФ, с позывным "Вестер". "Часов Яр имеет стратегическое значение как транспортная развязка на краматорско-славянском направлении. Укреплялись они с лета 2023 года, как только остатки ВСУ вышли из Бахмута, они начали возводить новую "фортецию" в Часовом Яре и на подступах. Начали закапываться и укрепляться с помощью техники в самом городе и лесополосах на окраинах и в итоге превратили город в укрепрайон", - сказал "Вестер". Продвижение российских войск к Часову Яру началось в конце весны 2024 года, об освобождении города подразделениями "Южной" группировки Минобороны сообщило в четверг утром.

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часов яр, донбасс, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф