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На Западе раскрыли, на что пошли ВСУ из-за наступления российских войск - РИА Новости, 31.07.2025
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23:07 31.07.2025 (обновлено: 23:22 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/ukraina-2032730248.html
На Западе раскрыли, на что пошли ВСУ из-за наступления российских войск
На Западе раскрыли, на что пошли ВСУ из-за наступления российских войск - РИА Новости, 31.07.2025
На Западе раскрыли, на что пошли ВСУ из-за наступления российских войск
ВСУ начали самое масштабное строительство оборонительных сооружений для сдерживания продвижения российских войск, пишет The Wall Street Journal. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T23:07:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. ВСУ начали самое масштабное строительство оборонительных сооружений для сдерживания продвижения российских войск, пишет The Wall Street Journal."Киев находится в самом разгаре своего самого амбициозного на сегодняшний день оборонительного строительства, возводя заграждения и перекрывая территорию, чтобы помешать пилотируемым и беспилотным атакам. Недоукомплектованные украинские подразделения с трудом справляются с натиском, поскольку Россия ежедневно меняет тактику и продвигается по линии фронта", — говорится в материале.Издание отмечает, что возведение ВСУ новых оборонительных сооружений похоже на строительство самолета во время полета.В последнее время российская армия достигла значительных успехов в зоне спецоперации. В частности, сегодня Минобороны сообщило о том, что подразделения "Южной" группировки войск освободили город Часов Яр в ДНР. Продвижение российских подразделений к этому городу началось в конце весны 2024 года. Часов Яр имеет важное оперативно-стратегическое значение. Это господствующая высота, открывающая путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.Как уточняли в Минобороны, при освобождении города российские военные зачистили более 4200 зданий и взяли в плен 50 военнослужащих ВСУ. Из Часова Яра вывезли 65 мирных жителей.
https://ria.ru/20250731/ukraina-2032494943.html
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в мире, россия, украина, сво
В мире, Россия, Украина, СВО
На Западе раскрыли, на что пошли ВСУ из-за наступления российских войск

WSJ: ВСУ отчаянно пытаются выстроить оборону в условиях наступления ВС РФ

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. ВСУ начали самое масштабное строительство оборонительных сооружений для сдерживания продвижения российских войск, пишет The Wall Street Journal.
"Киев находится в самом разгаре своего самого амбициозного на сегодняшний день оборонительного строительства, возводя заграждения и перекрывая территорию, чтобы помешать пилотируемым и беспилотным атакам. Недоукомплектованные украинские подразделения с трудом справляются с натиском, поскольку Россия ежедневно меняет тактику и продвигается по линии фронта", — говорится в материале.
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Издание отмечает, что возведение ВСУ новых оборонительных сооружений похоже на строительство самолета во время полета.
В последнее время российская армия достигла значительных успехов в зоне спецоперации. В частности, сегодня Минобороны сообщило о том, что подразделения "Южной" группировки войск освободили город Часов Яр в ДНР. Продвижение российских подразделений к этому городу началось в конце весны 2024 года. Часов Яр имеет важное оперативно-стратегическое значение. Это господствующая высота, открывающая путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.
Как уточняли в Минобороны, при освобождении города российские военные зачистили более 4200 зданий и взяли в плен 50 военнослужащих ВСУ. Из Часова Яра вывезли 65 мирных жителей.
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