СМИ: ЕС опасается давления Зеленского на антикоррупционные органы Украины
Bloomberg: страны ЕС опасаются, что Зеленский продолжит давить на НАБУ и САП
© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Главы стран ЕС опасаются, что Владимир Зеленский продолжит давление на антикоррупционные органы Украины и после принятия закона о восстановлении их полномочий, сообщило агентство Блумберг, ссылаясь на неназванного европейского чиновника.
Ранее Зеленский подписал принятый Радой законопроект о возвращении полномочий украинским антикоррупционным органам, после того, как неделю назад подписал закон об ограничении их полномочий.
"Сотрудники украинских антикоррупционных ведомств опасаются, что давление со стороны администрации президента Владимира Зеленского сохранится даже после того, как он отказался от меры по лишению антикоррупционных ведомств независимости... По словам европейского чиновника, эти опасения разделяют и в столицах союзников Киева", - пишет агентство.
Как сообщили источники агентства, даже поспешная смена курса Зеленским не дает гарантий отсутствия давления на антикоррупционные органы, сотрудники которых, по данным Блумберг, "напуганы и деморализованы". Кроме того, пишут западные журналисты, в украинских политических кругах заметили отсутствие реакции на скандал от администрации президента США Дональда Трампа.
Ранее, еще до принятия закона о восстановлении полномочий антикоррупционных агентств, руководитель национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос заявил, что после принятия закона о восстановлении независимости антикоррупционных органов страны атаки украинских властей на НАБУ и Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП) продолжатся и даже станут более изощренными.
Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом".