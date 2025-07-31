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СМИ: ЕС опасается давления Зеленского на антикоррупционные органы Украины - РИА Новости, 31.07.2025
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22:17 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/ukraina-2032725762.html
СМИ: ЕС опасается давления Зеленского на антикоррупционные органы Украины
СМИ: ЕС опасается давления Зеленского на антикоррупционные органы Украины - РИА Новости, 31.07.2025
СМИ: ЕС опасается давления Зеленского на антикоррупционные органы Украины
Главы стран ЕС опасаются, что Владимир Зеленский продолжит давление на антикоррупционные органы Украины и после принятия закона о восстановлении их полномочий,... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T22:17:00+03:00
2025-07-31T22:17:00+03:00
в мире
украина
сша
вашингтон (штат)
владимир зеленский
дональд трамп
спиридон килинкаров
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Главы стран ЕС опасаются, что Владимир Зеленский продолжит давление на антикоррупционные органы Украины и после принятия закона о восстановлении их полномочий, сообщило агентство Блумберг, ссылаясь на неназванного европейского чиновника. Ранее Зеленский подписал принятый Радой законопроект о возвращении полномочий украинским антикоррупционным органам, после того, как неделю назад подписал закон об ограничении их полномочий. "Сотрудники украинских антикоррупционных ведомств опасаются, что давление со стороны администрации президента Владимира Зеленского сохранится даже после того, как он отказался от меры по лишению антикоррупционных ведомств независимости... По словам европейского чиновника, эти опасения разделяют и в столицах союзников Киева", - пишет агентство. Как сообщили источники агентства, даже поспешная смена курса Зеленским не дает гарантий отсутствия давления на антикоррупционные органы, сотрудники которых, по данным Блумберг, "напуганы и деморализованы". Кроме того, пишут западные журналисты, в украинских политических кругах заметили отсутствие реакции на скандал от администрации президента США Дональда Трампа. Ранее, еще до принятия закона о восстановлении полномочий антикоррупционных агентств, руководитель национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос заявил, что после принятия закона о восстановлении независимости антикоррупционных органов страны атаки украинских властей на НАБУ и Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП) продолжатся и даже станут более изощренными. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом".
https://ria.ru/20250730/nabu-2032471074.html
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сша
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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, спиридон килинкаров, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, евросоюз
В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Спиридон Килинкаров, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Евросоюз
СМИ: ЕС опасается давления Зеленского на антикоррупционные органы Украины

Bloomberg: страны ЕС опасаются, что Зеленский продолжит давить на НАБУ и САП

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Главы стран ЕС опасаются, что Владимир Зеленский продолжит давление на антикоррупционные органы Украины и после принятия закона о восстановлении их полномочий, сообщило агентство Блумберг, ссылаясь на неназванного европейского чиновника.
Ранее Зеленский подписал принятый Радой законопроект о возвращении полномочий украинским антикоррупционным органам, после того, как неделю назад подписал закон об ограничении их полномочий.
Митинг против ограничения полномочий антикоррупционных ведомств на Украине - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Жители шести городов Украины вышли на протесты против ограничения прав НАБУ
30 июля, 21:30
"Сотрудники украинских антикоррупционных ведомств опасаются, что давление со стороны администрации президента Владимира Зеленского сохранится даже после того, как он отказался от меры по лишению антикоррупционных ведомств независимости... По словам европейского чиновника, эти опасения разделяют и в столицах союзников Киева", - пишет агентство.
Как сообщили источники агентства, даже поспешная смена курса Зеленским не дает гарантий отсутствия давления на антикоррупционные органы, сотрудники которых, по данным Блумберг, "напуганы и деморализованы". Кроме того, пишут западные журналисты, в украинских политических кругах заметили отсутствие реакции на скандал от администрации президента США Дональда Трампа.
Ранее, еще до принятия закона о восстановлении полномочий антикоррупционных агентств, руководитель национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос заявил, что после принятия закона о восстановлении независимости антикоррупционных органов страны атаки украинских властей на НАБУ и Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП) продолжатся и даже станут более изощренными.
Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом".
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
НАБУ и САП не имеют отношения к борьбе с коррупцией на Украине, заявил МИД
26 июля, 11:22
 
В миреУкраинаСШАВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийДональд ТрампСпиридон КилинкаровНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныЕвросоюз
 
 
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