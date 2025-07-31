https://ria.ru/20250731/ukraina-2032720743.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.07.2025
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога снова объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T21:15:00+03:00
2025-07-31T21:15:00+03:00
2025-07-31T21:24:00+03:00
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дмитрий песков
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее в четверг масштабную воздушную тревогу на Украине объявляли около 14.00 мск.Согласно данным ресурса, тревога была объявлена во всех регионах практически одновременно – около 21.10 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250726/gay-2031593808.html
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украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Украина, Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь объявлена на всей территории Украины