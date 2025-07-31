https://ria.ru/20250731/ukraina-2032699163.html

На Украине более 80 процентов пенсионеров живут за чертой бедности

На Украине более 80 процентов пенсионеров живут за чертой бедности - РИА Новости, 31.07.2025

На Украине более 80 процентов пенсионеров живут за чертой бедности

Более 80% украинских пенсионеров живут за чертой бедности, заявил глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T19:00:00+03:00

2025-07-31T19:00:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Более 80% украинских пенсионеров живут за чертой бедности, заявил глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. По данным украинского министерства социальной политики, которые привел Попенко, черта бедности для пенсионера на Украине проходит на уровне месячного дохода в 7092 гривны или 170 долларов. "У нас 10,3 миллиона пенсионеров... реальная средняя пенсия на Украине - меньше 5 тысяч гривен (около 120 долларов -ред.) у примерно 8,5 миллионов людей. Значит 8,5 миллионов пенсионеров проживает за чертой бедности, на грани биологического выживания", - заявил он в эфире украинского телеканала "Новости.Live". В июне 2025 года депутат парламента Украины Нина Южанина заявила, что в стране за чертой бедности живет 36,2% пенсионеров. При этом в своих оценках Южанина использовала "международную черту бедности", рассчитанную Всемирным банком, установленную на тот момент на уровне 93 доллара в месяц. Министр соцполитики Украины Оксана Жолнович ранее сообщала, что в текущем году прожиточный минимум в стране, к которому привязаны минимальные пенсии и минимальная зарплата, остается на уровне 2024 года - 3 028 гривен (72 доллара). Жолнович также сообщала, что порядка 1,9 миллиона человек на Украине, получающих минимальную зарплату, окажутся за чертой бедности. Украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", занимающийся агрегацией официальных данных, 16 апреля сообщал, что каждый третий пенсионер на Украине получает пенсию в размере 3340 гривен (около 80 долларов), что почти вдвое меньше средней пенсии по стране.

https://ria.ru/20250717/pensionery-2029716173.html

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