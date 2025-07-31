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НАБУ опровергло сообщения о расследовании в отношении Свириденко
НАБУ опровергло сообщения о расследовании в отношении Свириденко - РИА Новости, 31.07.2025
НАБУ опровергло сообщения о расследовании в отношении Свириденко
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опровергло сообщения СМИ о расследовании в отношении премьер-министра Юлии Свириденко и главы офиса Владимира РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T18:27:00+03:00
2025-07-31T18:27:00+03:00
2025-07-31T18:27:00+03:00
в мире
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владимир зеленский
андрей ермак
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
страна.ua
верховная рада украины
протесты на украине из-за закона о набу
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опровергло сообщения СМИ о расследовании в отношении премьер-министра Юлии Свириденко и главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, заявив, что распространенная информация не соответствует действительности. Ранее в четверг украинское издание "Страна.ua" сообщило, что НАБУ расследует возможные злоупотребления премьера Свириденко, связанные с историей с ее перелетами вместе Ермаком за государственный счет, но не по служебной необходимости. "В ряде анонимных и пророссийских Telegram-каналов распространяется ложная информация о якобы подготовке сообщения о подозрении премьер-министру Украины и должностным лицам офиса (Зеленского - ред.). Подчеркиваем, что эта информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАБУ. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. В четверг украинский парламент поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП.
https://ria.ru/20250727/nabu-2031736428.html
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в мире, украина, владимир зеленский, андрей ермак, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), страна.ua, верховная рада украины, протесты на украине из-за закона о набу
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Страна.ua, Верховная Рада Украины, Протесты на Украине из-за закона о НАБУ
НАБУ опровергло сообщения о расследовании в отношении Свириденко
НАБУ опровергло сообщения о расследовании в отношении Свириденко и Ермака