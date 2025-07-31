https://ria.ru/20250731/ukraina-2032633782.html

Зеленский вернул Украину под внешнее управление, заявил экс-депутат Рады

Зеленский вернул Украину под внешнее управление, заявил экс-депутат Рады - РИА Новости, 31.07.2025

Зеленский вернул Украину под внешнее управление, заявил экс-депутат Рады

Владимир Зеленский и его сторонники, восстановив независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T15:30:00+03:00

2025-07-31T15:30:00+03:00

2025-07-31T15:30:00+03:00

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дональд трамп

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский и его сторонники, восстановив независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), вернули страну под внешнее управление, но это не значит, что организованные для него Западом неприятности закончились, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. Ранее украинский парламент поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что подписал закон, теперь его должен подписать Зеленский. "Вернули внешнее управление (Украины)... Вы не найдете нигде в Европе государства, где бы правоохранительные органы и другие государственные структуры подчинялись другим государствам, и они бы подбирали кадры. Не найдете. Ну колония классическая", - сказал Олейник. По его словам, отменив 22 июля независимость НАБУ и САП, Зеленский вызвал неудовольствие Запада. "Они ему дружно сказали: ну ты перешел все границы. Потому что деньги мы даем (Киеву), и ты не хочешь, чтобы мы это контролировали", - считает Олейник. При этом, восстановив статус-кво, Зеленский рискует не восстановить прежних отношений с Западом, в частности, с США. И пока нельзя говорить, что все неприятности Зеленского позади, добавил собеседник агентства. "На Украине есть еще так называемое Бюро экономической безопасности (БЭБ). И туда руководителя избирают опять же иностранцы. И они уже провели конкурс и избрали. Но эта кандидатура - Александр Цивинский, кстати, бывший сотрудник НАБУ, категорически не устраивает Зеленского. И он дал команду правительству не назначать Цивинского на эту должность. А сегодня последний день требования о назначении, который был предписан Международным валютным фондом. То есть если "не будет этого назначения, не дадим денег", - рассказал Олейник. По его словам, требование назначить Цивинского главой БЭБ уже звучало на митингах против Зеленского. "То есть тема (с протестами - ред.) будет продолжаться, она будет перетекать с одного на второе... И эти картонные, абсолютно управляемые митинги будут требовать реальных "посадок" разных фигурантов тех, кто действительно погряз в коррупции. Зеленский уже раздражает Запад. Не исключаю, что ему уже показали красную карточку на удаление", - заявил Олейник. По его оценке, Зеленский раздражает прежде всего президента США Дональда Трампа, так как тот считает Зеленского непредсказуемым и чувствует, что тот хочет втянуть его в конфликт с Россией. "А это уже может быть и ядерный конфликт. И зачем это Трампу? Или зачем ему второй Афганистан?", - отметил Олейник. Ранее телеканал "Общественное" сообщил, что правительство Украины снова не назначило Цивинского директором БЭБ. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Владимир Зеленский лично дал указание премьер-министру Украины Юлии Свириденко не назначать Александра Цивинского на эту должность. Во вторник представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье призвал украинские власти как можно скорее назначить директора Бюро экономической безопасности для продвижения реформы ведомства, которая является частью обязательств Украины в рамках процесса вступления в ЕС. По словам Железняка, украинские власти с начала июля намеренно отказываются от назначения нового главы БЭБ. Телеканал "Общественное" сообщал, что согласно меморандуму с МВФ, Украина должна назначить главу БЭБ до конца июля 2025 года. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом".

https://ria.ru/20250731/rada-2032589200.html

https://ria.ru/20250731/rada-2032519724.html

https://ria.ru/20250731/zelenskiy-2032513997.html

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в мире, украина, сша, европа, владимир зеленский, владимир олейник, дональд трамп, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), протесты на украине из-за закона о набу