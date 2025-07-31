https://ria.ru/20250731/ukraina-2032530826.html

Глава НАБУ рассказал о давлении на антикоррупционные органы

Глава НАБУ рассказал о давлении на антикоррупционные органы - РИА Новости, 31.07.2025

Глава НАБУ рассказал о давлении на антикоррупционные органы

Давление на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) продолжатся даже в случае принятия... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T10:50:00+03:00

2025-07-31T10:50:00+03:00

2025-07-31T10:50:00+03:00

в мире

александр клименко

владимир зеленский

руслан стефанчук

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)

верховная рада украины

протесты на украине из-за закона о набу

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Давление на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) продолжатся даже в случае принятия законопроекта о возвращении им независимости, заявил руководитель САП Александр Клименко в интервью британской газете Times. Как пишет издание, по мнению Клименко, даже если решение о возвращении полномочий НАБУ и САП будет принято, враги агентства продолжат оказывать на них давление, используя клеветнические кампании и другие грязные методы. "Никто не отказался от своих планов… помешать нам эффективно работать", - заявил Клименко. Он отметил, что связанные с работой агентств задержания оказали негативное влияние на их работу, а также на услуги информаторов. "Один из детективов НАБУ уже отказался расследовать деликатное дело, опасаясь, что может стать объектом преследования ... Информаторы также приостановили сотрудничество с нами, опасаясь раскрытия их личных данных", - добавил Клименко. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит ее уже 31 июля. Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом".

https://ria.ru/20250731/rada-2032519724.html

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в мире, александр клименко, владимир зеленский, руслан стефанчук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), верховная рада украины, протесты на украине из-за закона о набу, украина