https://ria.ru/20250731/ukraina-2032528444.html

Киев тайно спланировал меры против антикоррупционных органов, заявили в САП

Киев тайно спланировал меры против антикоррупционных органов, заявили в САП - РИА Новости, 31.07.2025

Киев тайно спланировал меры против антикоррупционных органов, заявили в САП

Кампания против Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) тщательно и тайно планировалась... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T10:35:00+03:00

2025-07-31T10:35:00+03:00

2025-07-31T10:35:00+03:00

в мире

украина

владимир зеленский

александр клименко

руслан стефанчук

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)

верховная рада украины

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Кампания против Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) тщательно и тайно планировалась узким кругом чиновников и силовыми ведомствами, а текст законопроекта по ограничению независимости двух ведомств не читали многие из депутатов, проголосовавших за его принятие, заявил руководитель САП Александр Клименко. "Это была масштабная, преднамеренно спланированная атака всех силовых структур на антикоррупционную систему", - заявил Клименко в интервью британской газете Times, отметив, что недавние репрессии в отношении антикоррупционных агентств со стороны Владимира Зеленского были тайно спланированы "узким кругом" чиновников. При этом он указал на то, что ведомства были заранее предупреждены источниками о том, что станут объектом нападения, но они не знали точно, какую форму примет атака, и были удивлены, когда законопроект, лишающий их автономии, был внесён на рассмотрение в Раду. "Некоторые депутаты, проголосовавшие за этот закон, даже не читали его", - добавил Клименко. По мнению руководителя САП, одна из причин, по которой эта атака стала возможной, заключается в том, что интерес Вашингтона к вопросу работу антикоррупционных органов на Украине "значительно снизился". Он призвал ЕС и другие западные страны усилить поддержку НАБУ и САП. "Только наши международные партнеры могут оказывать давление на наши власти", - сказал он. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит ее уже 31 июля. Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом".

https://ria.ru/20250731/rada-2032519724.html

https://ria.ru/20250730/zakon-2032442614.html

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