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Очевидец рассказал, как украинские боевики расстреляли жителей Селидово - РИА Новости, 31.07.2025
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04:50 31.07.2025 (обновлено: 09:32 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/ukraina-2032496721.html
Очевидец рассказал, как украинские боевики расстреляли жителей Селидово
Очевидец рассказал, как украинские боевики расстреляли жителей Селидово - РИА Новости, 31.07.2025
Очевидец рассказал, как украинские боевики расстреляли жителей Селидово
Боевики ВСУ расстреляли местных жителей и убили их домашних животных в городе Селидово в ДНР до того, как он был освобожден ВС России, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T04:50:00+03:00
2025-07-31T09:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
селидово
донецкая народная республика
владимир путин
вооруженные силы украины
происшествия
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СЕЛИДОВО (ДНР), 31 июл — РИА Новости. Боевики ВСУ расстреляли местных жителей и убили их домашних животных в городе Селидово в ДНР до того, как он был освобожден ВС России, рассказал РИА Новости местный житель Юрий Яцюта. "Лично знал семью Копыловых. Рома, его сын, жил по этой же улице, последний дом слева. Такая же участь: не предупреждая, ворвались (ВСУ. — Прим. ред.), только еще в колодец сбросили. И дальше этот отряд беспредельщиков двинулся. &lt;...&gt; Дошли до Олега — он держал немецких овчарок. &lt;...&gt; И его пристрелили, паспорт (украинский. — Прим. ред.) лежал у него на груди", — сказал местный житель Юрий. По его словам, тело местного жителя с украинским паспортом на груди пролежало на улице около трех недель до того, как его похоронили соседи. Боевики ВСУ расстреляли и собак, которых содержал убитый владелец, вспоминает Юрий. Об освобождении Селидово в ДНР Минобороны России сообщило 29 октября 2024 года. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники — найдены и наказаны.
https://ria.ru/20250731/ukraina-2032494943.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, селидово, донецкая народная республика, владимир путин, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Селидово, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Очевидец рассказал, как украинские боевики расстреляли жителей Селидово

ВСУ расстреляли местных жителей и убили их домашних животных в Селидово

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк Селидово, ДНР
 Селидово, ДНР - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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СЕЛИДОВО (ДНР), 31 июл — РИА Новости. Боевики ВСУ расстреляли местных жителей и убили их домашних животных в городе Селидово в ДНР до того, как он был освобожден ВС России, рассказал РИА Новости местный житель Юрий Яцюта.
"Лично знал семью Копыловых. Рома, его сын, жил по этой же улице, последний дом слева. Такая же участь: не предупреждая, ворвались (ВСУ. — Прим. ред.), только еще в колодец сбросили. И дальше этот отряд беспредельщиков двинулся. <...> Дошли до Олега — он держал немецких овчарок. <...> И его пристрелили, паспорт (украинский. — Прим. ред.) лежал у него на груди", — сказал местный житель Юрий.
Боевая работа артиллеристов ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
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По его словам, тело местного жителя с украинским паспортом на груди пролежало на улице около трех недель до того, как его похоронили соседи. Боевики ВСУ расстреляли и собак, которых содержал убитый владелец, вспоминает Юрий.
Об освобождении Селидово в ДНР Минобороны России сообщило 29 октября 2024 года. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение.
Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники — найдены и наказаны.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСелидовоДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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