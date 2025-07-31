https://ria.ru/20250731/ukraina-2032492034.html
В подполье рассказали об обмане людей, подписавших контракт с ВСУ
В подполье рассказали об обмане людей, подписавших контракт с ВСУ - РИА Новости, 31.07.2025
В подполье рассказали об обмане людей, подписавших контракт с ВСУ
Молодых людей, подписавших контракт с ВСУ по программе "18-24", обманули, лишив их и всех обещанных выплат, и связи с родными и близкими, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T03:30:00+03:00
2025-07-31T03:30:00+03:00
2025-07-31T05:56:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Молодых людей, подписавших контракт с ВСУ по программе "18-24", обманули, лишив их и всех обещанных выплат, и связи с родными и близкими, сообщил РИА Новости представитель антифашистского сопротивления на Украине. "Украинские военные, три месяца назад добровольно пришедшие в ВСУ по программе (Владимира – ред.) Зеленского "18-24", сообщают, что их обманули: никаких денег им не заплатили, причем ни обещанной единоразовой выплаты в миллион гривен, ни повышенной ежемесячной зарплаты. В итоге они оказались в ВСУ как обыкновенные мобилизованные. При этом телефоны у них отбирали еще в ТЦК, тем самым лишив их возможности сообщить родным и близким об обмане со стороны властей", - сообщили РИА Новости в подполье. Мобилизованные таким образом украинские военные считают, что либо программа Зеленского изначально планировалась как приманка и реклама, и никаких денег никто по ней платить не собирался, либо положенные участникам программы средства разворовываются киевской администрацией и армейским командованием ВСУ, пояснил агентству подпольщик. "Сейчас обманутые в рамках программы Зеленского "18-24" военные публикуют видеообращения в сети, но реакции никакой со стороны властей на это нет", - заявили в подполье. Видеообращения возмущенных программой "18-24" украинских военных уже "завирусились" в социальных сетях. Видео одного из служащих ВСУ, в котором он рассказывает, как командование не выплатило ему обещанный миллион гривен, и лишило связи с родными, уже набрало более полумиллиона просмотров.
https://ria.ru/20250731/udar-2032486681.html
https://ria.ru/20250730/vsu-2032440587.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
В подполье рассказали об обмане людей, подписавших контракт с ВСУ
Людей, подписавших контракт с ВСУ по программе 18-24, лишили обещанных выплат
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Молодых людей, подписавших контракт с ВСУ по программе "18-24", обманули, лишив их и всех обещанных выплат, и связи с родными и близкими, сообщил РИА Новости представитель антифашистского сопротивления на Украине.
"Украинские военные, три месяца назад добровольно пришедшие в ВСУ
по программе (Владимира – ред.) Зеленского "18-24", сообщают, что их обманули: никаких денег им не заплатили, причем ни обещанной единоразовой выплаты в миллион гривен, ни повышенной ежемесячной зарплаты. В итоге они оказались в ВСУ как обыкновенные мобилизованные. При этом телефоны у них отбирали еще в ТЦК, тем самым лишив их возможности сообщить родным и близким об обмане со стороны властей", - сообщили РИА Новости в подполье.
Мобилизованные таким образом украинские военные считают, что либо программа Зеленского изначально планировалась как приманка и реклама, и никаких денег никто по ней платить не собирался, либо положенные участникам программы средства разворовываются киевской администрацией и армейским командованием ВСУ, пояснил агентству подпольщик.
"Сейчас обманутые в рамках программы Зеленского "18-24" военные публикуют видеообращения в сети, но реакции никакой со стороны властей на это нет", - заявили в подполье.
Видеообращения возмущенных программой "18-24" украинских военных уже "завирусились" в социальных сетях. Видео одного из служащих ВСУ, в котором он рассказывает, как командование не выплатило ему обещанный миллион гривен, и лишило связи с родными, уже набрало более полумиллиона просмотров.