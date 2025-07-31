https://ria.ru/20250731/uilan-2032494371.html
Аккаунт Пола Уилана во "ВКонтакте" активен
Аккаунт Пола Уилана во "ВКонтакте" активен - РИА Новости, 31.07.2025
Аккаунт Пола Уилана во "ВКонтакте" активен
Зарегистрированный на имя американца Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж и вернувшегося в США в рамках обмена, аккаунт в российской соцсети "ВКонтакте" РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T04:09:00+03:00
2025-07-31T04:09:00+03:00
2025-07-31T04:09:00+03:00
в мире
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пол уилан
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Зарегистрированный на имя американца Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж и вернувшегося в США в рамках обмена, аккаунт в российской соцсети "ВКонтакте" активен, последний раз пользователь заходил на страницу 23 июля, выяснило РИА Новости. Пол Уилан был приговорен в РФ к 16 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже. По данным российских правоохранительных органов, он пытался получить сведения о курсантах учебного заведения ФСБ. В августе 2024 года между РФ и США произошел обмен, и Уилан вернулся в США. О странице Уилона во "ВКонтакте" СМИ сообщали в 2019 году. Этот аккаунт, по данным РИА Новости, был создан 17 лет назад, к нему привязан канадский номер телефона. За это время пользователь неоднократно менял фото на аватарке, среди которых был снимок у Кремля. В настоящее время профиль Уилана закрыт, видеть его могут лишь друзья. Энн-Арбор, город в американском штате Мичиган, указан как местоположение пользователя. При этом на его странице указано, что последний раз он заходит в сеть 23 июля в 23.43 мск.
https://ria.ru/20240801/pomilovanie-1963533196.html
https://ria.ru/20250117/gosdep-1994117248.html
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в мире, россия, сша, мичиган, пол уилан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Россия, США, Мичиган, Пол Уилан, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Аккаунт Пола Уилана во "ВКонтакте" активен
Аккаунт американца Пола Уилана во ВКонтакте активен, им продолжают пользоваться