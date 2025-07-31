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БРИКС не ориентировано против других стран, заявил Песков - РИА Новости, 31.07.2025
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17:02 31.07.2025 (обновлено: 17:10 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/ugrozy-2032663521.html
БРИКС не ориентировано против других стран, заявил Песков
БРИКС не ориентировано против других стран, заявил Песков - РИА Новости, 31.07.2025
БРИКС не ориентировано против других стран, заявил Песков
БРИКС не отвечает на угрозы, объединение не ориентировано против каких-то стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T17:02:00+03:00
2025-07-31T17:10:00+03:00
брикс
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. БРИКС не отвечает на угрозы, объединение не ориентировано против каких-то стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%."БРИКС не отвечает на угрозы. БРИКС никогда свою деятельность не ориентирует против каких-то стран. В этом нет задачи БРИКС. БРИКС создавался и развивается для того, чтобы страны взаимодействовали и сотрудничали в тех областях, которые представляют взаимный интерес и ради взаимной выгоды. Вот его предназначение", - сказал Песков журналистам.
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брикс, в мире, россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков
БРИКС, В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
БРИКС не ориентировано против других стран, заявил Песков

Песков: БРИКС не ответит на угрозы Трампа

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. БРИКС не отвечает на угрозы, объединение не ориентировано против каких-то стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%.
"БРИКС не отвечает на угрозы. БРИКС никогда свою деятельность не ориентирует против каких-то стран. В этом нет задачи БРИКС. БРИКС создавался и развивается для того, чтобы страны взаимодействовали и сотрудничали в тех областях, которые представляют взаимный интерес и ради взаимной выгоды. Вот его предназначение", - сказал Песков журналистам.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Трамп считает, что БРИКС якобы теряет свое влияние
19 июля, 00:45
 
БРИКСВ миреРоссияСШАДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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