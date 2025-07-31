https://ria.ru/20250731/ugrozy-2032663521.html
БРИКС не ориентировано против других стран, заявил Песков
БРИКС не ориентировано против других стран, заявил Песков - РИА Новости, 31.07.2025
БРИКС не ориентировано против других стран, заявил Песков
БРИКС не отвечает на угрозы, объединение не ориентировано против каких-то стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T17:02:00+03:00
2025-07-31T17:02:00+03:00
2025-07-31T17:10:00+03:00
брикс
в мире
россия
сша
дональд трамп
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032678127_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68f4334aa9ca40ac545571231cda67f2.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. БРИКС не отвечает на угрозы, объединение не ориентировано против каких-то стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%."БРИКС не отвечает на угрозы. БРИКС никогда свою деятельность не ориентирует против каких-то стран. В этом нет задачи БРИКС. БРИКС создавался и развивается для того, чтобы страны взаимодействовали и сотрудничали в тех областях, которые представляют взаимный интерес и ради взаимной выгоды. Вот его предназначение", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250719/tramp-2030086743.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032678127_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_c03ad47cd25dcda99a397318baf9e381.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, в мире, россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков
БРИКС, В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
БРИКС не ориентировано против других стран, заявил Песков
Песков: БРИКС не ответит на угрозы Трампа