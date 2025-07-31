https://ria.ru/20250731/ugrozy-2032663521.html

БРИКС не ориентировано против других стран, заявил Песков

БРИКС не ориентировано против других стран, заявил Песков - РИА Новости, 31.07.2025

БРИКС не ориентировано против других стран, заявил Песков

БРИКС не отвечает на угрозы, объединение не ориентировано против каких-то стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T17:02:00+03:00

2025-07-31T17:02:00+03:00

2025-07-31T17:10:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. БРИКС не отвечает на угрозы, объединение не ориентировано против каких-то стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%."БРИКС не отвечает на угрозы. БРИКС никогда свою деятельность не ориентирует против каких-то стран. В этом нет задачи БРИКС. БРИКС создавался и развивается для того, чтобы страны взаимодействовали и сотрудничали в тех областях, которые представляют взаимный интерес и ради взаимной выгоды. Вот его предназначение", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250719/tramp-2030086743.html

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2025

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брикс, в мире, россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков